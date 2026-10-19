Fransa’da sokakları ateşe veren öfke, ülkeyi geçici bir protesto dalgasından çok daha büyük bir krize sürükleyebilir. Öğrenci eylemleriyle başlayan, hayat pahalılığı ve siyasi güvensizlikle büyüyen olaylar, Macron yönetiminin otoritesini de tartışmaya açtı. Peki Fransa’yı sarsan bu dalganın arkasında ne var, sokaklardaki gerilim nereye evrilecek ve ülkeyi nasıl bir gelecek bekliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Caner, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı kapsamlı değerlendirmede, Fransa’daki krizin perde arkasını ve olası senaryoları anlattı.

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HABERİN ÖZETİ Fransa’da alarm zilleri çalıyor! Doç. Dr. Cantürk Caner ülkeyi bekleyen 3 senaryoyu açıkladı Fransa'da öğrenci eylemleriyle başlayan, hayat pahalılığı ve siyasi güvensizlikle büyüyen olaylar, ülkeyi geçici bir protesto dalgasından çok daha büyük bir krize sürükleyebilir ve Macron yönetiminin otoritesini tartışmaya açtı. Ülkede eğitim sistemindeki sorunlar, hayat pahalılığı, kamu hizmetlerine duyulan memnuniyetsizlik ve siyasi temsil krizi iç içe geçmiş durumda. 17 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların bazı şehirlerde yağma, kundaklama ve güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşmesiyle krizin boyutu değişti. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifasını sunması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunu reddetmesi, hükümetin karşı karşıya kaldığı güvenlik ve yönetim sorunlarını görünür kıldı. Bugünkü gelişmeler, Sarı Yelekliler hareketinden farklı olarak öğrenci hareketleriyle ekonomik temelli protestoların aynı zaman diliminde birleşmesiyle ve siyasi takvimin farklılığıyla ayrılıyor. Macron'un İçişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmemesi, devletin kriz yönetiminde sürekliliği koruma tercihini ve güvenlik güçlerinin komuta sürekliliğini koruma isteğini gösteriyor. Fransa'da önümüzdeki dönemde kontrollü normalleşme, uzayan toplumsal gerilim veya siyasi krizin derinleşmesi gibi farklı gelişme senaryoları bulunuyor.

Fransa’da bugün yaşananları nasıl okumalıyız? Karşımızda geçici bir toplumsal huzursuzluk mu var, yoksa Fransa’nın siyasi ve sosyal düzenini sarsabilecek daha büyük bir kriz mi?

Doç. Dr. Cantürk Caner: Fransa'da yaşanan gelişmeleri yalnızca öğrenci protestoları veya sokak şiddeti üzerinden okumak eksik kalır. Karşımızda eğitim sistemindeki sorunların, hayat pahalılığının, kamu hizmetlerine duyulan memnuniyetsizliğin ve siyasi temsil krizinin birbirini beslediği çok katmanlı bir toplumsal gerilim bulunuyor.

17 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların bazı şehirlerde yağma, kundaklama ve güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşmesi, krizin boyutunu değiştirdi. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifasını sunması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunu reddetmesi, hükümetin karşı karşıya kaldığı güvenlik ve yönetim sorunlarını daha görünür hâle getirdi. 19 Ekim itibarıyla uluslararası haber kaynaklarında hafta sonu boyunca 2.300'den fazla kişinin gözaltına alındığı ve yaklaşık 1.000 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildiriliyor. Bu sayılar yalnızca olayların şiddetini değil, Fransız güvenlik aygıtının karşılaştığı müdahale güçlüğünü de gösteriyor.

Öncelikle Fransa'da ciddi bir güven meselesi bulunuyor. Toplumun belirli kesimleri, siyaset kurumunun kendi sorunlarına çözüm üretemediğini düşünüyor. Gençler eğitim sistemindeki fırsat eşitsizliklerinden, çalışan kesimler hayat pahalılığından, toplumun başka kesimleri ise kamu hizmetlerinin niteliğindeki bozulmadan şikâyet ediyor.

Burada asıl dikkat çekici gelişme, farklı toplumsal kesimlerin rahatsızlıklarının ortak bir protesto zemininde buluşmasıdır. Öğrencilerin eğitim şartlarıyla ilgili taleplerinin ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan tepkilerle birleşmesi, hareketin toplumsal tabanını genişletiyor.

Bana göre olayların siyasi açıdan incelenmesi gereken üç boyutu var.

Birincisi, toplumsal meşruiyet sorunu. Bir hükümet seçim yoluyla işbaşına gelmiş olabilir. Ancak toplumun önemli kesimlerinin kendilerini siyasi karar alma mekanizmalarının dışında hissetmesi, siyasal temsil bakımından ciddi gerilimler oluşturur.

İkincisi, devlet otoritesinin sınanması. Protestolar sırasında kamu binalarına saldırılması, iş yerlerinin yağmalanması ve güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde kontrolü kaybettiğini kabul etmesi, olayları olağan gösterilerin ötesine taşıyor.

Üçüncüsü ise 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi kutuplaşmanın derinleşmesi. Toplumdaki bu huzursuzluk, yalnızca mevcut hükümetin değil, Fransa'daki yerleşik siyasi partilerin ve kurumların da sorgulanmasına neden olabilir.

Fransa'da mesele yalnızca sokakların karışması değil, toplumun bir kesiminin artık siyasi kurumların kendi sorunlarını çözeceğine inanmamasıdır. Bu nedenle güvenlik kriziyle toplumsal temsil krizini birbirinden ayırmak gerekiyor.

Bugünkü eylemlerin başlangıç noktasında ne var? Hangi gelişmeler toplumsal tepkiyi bu seviyeye taşıdı?

Doç. Dr. Cantürk Caner: Bugünkü olayların başlangıç noktasında eğitim sistemine yönelik öğrenci tepkileri bulunuyor. Özellikle liselerde sınıfların kalabalıklaşması, öğretmen eksiklikleri, eğitim yatırımlarının yetersizliği ve öğrencilerin geleceklerine ilişkin kaygıları protestoların ilk aşamasını oluşturdu.

Fakat başlangıçta eğitim politikalarına yönelik olan bu hareket, zaman içerisinde çok daha geniş bir ekonomik ve toplumsal tepkiye dönüştü. Burada gelişmelerin kronolojisine dikkat etmek gerekiyor.

Eylül sonu – Öğrenci protestoları başlıyor: Liselerdeki fiziki koşullar, öğretmen açığı ve eğitim harcamalarına yönelik tepkiler büyüyor.

Ekim başı – Hareketin toplumsal tabanı genişliyor: Hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik memnuniyetsizlik, eğitim alanındaki taleplerle birleşiyor.

17 Ekim – Kitlesel gösteriler ve şiddet olayları: Paris, Marsilya, Lyon ve başka şehirlere yayılan gösteriler, bazı yerlerde yağma, kundaklama ve çatışmalara dönüşüyor.

18 Ekim – Macron halka sesleniyor: Cumhurbaşkanı şiddeti kınıyor, meşru toplumsal taleplerle şiddete başvuran grupların ayrılması gerektiğini açıklıyor.

19 Ekim – İçişleri Bakanı'nın istifası reddediliyor: Macron, Laurent Nuñez'in istifasını kabul etmiyor. Başbakan Sébastien Lecornu yönetiminde kriz toplantısı düzenlenmesi kararlaştırılıyor.

Fransa'da geçmişte de büyük protestolar yaşandı. Bugünkü olayları Sarı Yelekliler hareketinden ve önceki sokak eylemlerinden ayıran temel özellikler neler?

Doç. Dr. Cantürk Caner: Fransa'nın siyasi tarihinde sokak gösterileri ve toplumsal hareketler önemli bir yere sahiptir. 1968 öğrenci hareketleri, 2005 banliyö olayları, 2018 Sarı Yelekliler protestoları ve 2023 emeklilik reformu karşıtı gösteriler bunun önemli örnekleridir. Ancak bugünkü hareketin bazı ayırt edici özellikleri bulunuyor.

2018 yılında Sarı Yelekliler hareketinin başlangıcında akaryakıt vergilerine yönelik tepkiler vardı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan, ulaşımda otomobile bağımlı olan ve ekonomik açıdan zorlanan kesimler protestoların öncülüğünü üstlenmişti. Hareket daha sonra gelir dağılımı adaletsizliği ve siyasi temsil sorunlarına yönelik geniş bir tepkiye dönüşmüştü.

Bugünkü gelişmelerin farkı, öğrenci hareketleriyle ekonomik temelli protestoların aynı zaman diliminde birleşmesidir. Üstelik önemli bir ayrıntı var: Sarı Yelekliler bugünkü gösterilerin dışında değil, doğrudan katılımcıları arasında bulunuyor. 17 Ekim gösterilerinde Sarı Yelekliler, öğrenci örgütleri, bazı işçi sendikaları ve farklı toplumsal hareketler ortak bir protesto zemininde buluştu.

Bu bakımdan 2018'deki hareketin devamlılığı söz konusu olmakla birlikte, bugünkü toplumsal bileşim daha karmaşık bir görünüm sergiliyor.

Bir diğer önemli farklılık, siyasi takvimdir. 2018'de Macron ilk cumhurbaşkanlığı dönemindeydi. Bugün ise ikinci döneminin sonuna yaklaşmış durumda ve Fransa 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Bu durum, protestoların siyasi sonuçlarına yönelik tartışmaları daha da önemli hâle getiriyor.

Üçüncü farklılık, güvenlik ve istihbarat sisteminin performansının doğrudan tartışma konusu olmasıdır. Fransa geçmişte de ağır sokak olayları yaşadı. Ancak bu kez İçişleri Bakanı'nın kamu düzeninin bazı şehirlerde sağlanamadığını kabul etmesi ve devletin istihbarat ile müdahale hazırlığındaki eksikliklerinin cumhurbaşkanlığı düzeyinde gündeme gelmesi dikkat çekiyor.

Bugünkü protestoların geleceği açısından en önemli mesele, farklı grupların ortak talepler etrafında ne kadar süre birlikte hareket edebileceğidir. Çünkü tarihsel olarak Fransa'daki toplumsal hareketlerin önemli bir sorunu, farklı grupların protestolarda bir araya gelseler bile siyasi hedefler konusunda her zaman uzlaşamamalarıdır.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı'nın istifa teklifini kabul etmedi. Bu karar ne anlama geliyor?

Doç. Dr. Cantürk Caner: Macron'un İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifasını kabul etmemesi, öncelikle devletin kriz yönetiminde sürekliliği koruma tercihidir. Burada kararın iki boyutunu birbirinden ayırmak gerekiyor.

Birincisi, güvenlik boyutudur. Fransa'da İçişleri Bakanlığı, polis ve iç güvenlik mekanizmalarının yönetimi açısından kritik bir konumda. Ülke genelinde ciddi sokak olayları devam ederken bakanın görevden ayrılması, güvenlik teşkilatının komuta ve koordinasyonunda yeni belirsizlikler yaratabilirdi. Nitekim Élysée Sarayı da kararın gerekçesini açık biçimde, güvenlik güçlerinin komuta sürekliliğinin korunması olarak duyurdu.

Bununla birlikte Macron, yalnızca istifayı reddetmekle kalmadı. Bakanından şiddet olayları karşısında yeni müdahale yöntemleri geliştirmesini ve olaylar sırasında ortaya çıkan istihbarat ile planlama eksikliklerinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

İkinci boyut ise siyasi sorumluluktur. İçişleri Bakanı'nın istifasını sunması, yaşanan olayların güvenlik yönetimi açısından ciddi bir başarısızlık olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Macron'un istifayı reddetmesi ise siyasi sorumluluk tartışmasını ortadan kaldırmıyor.

Burada Macron açısından önemli bir ikilem bulunuyor. Bakanın görevden ayrılmasını kabul etseydi, hükümetin güvenlik politikasında bir değişimin önünü açabilirdi. Ancak aynı zamanda ağır bir kriz döneminde yönetimin güvenlik performansının sorgulanmasını daha da görünür hâle getirebilirdi.

İstifayı reddederek mevcut yönetim kadrosuyla devam etmeyi tercih etti. Bunun kısa vadede koordinasyonu koruma avantajı var. Ancak olası yeni şiddet olaylarında siyasi sorumluluğun cumhurbaşkanlığı makamıyla daha doğrudan ilişkilendirilmesi riski de bulunuyor.

Bana göre bu kararın en dikkat çekici tarafı, Fransa'nın güvenlik politikalarında yeni bir dönemin tartışılmaya başlanmasıdır. Macron'un görevlendirmesi doğrultusunda güvenlik güçleri daha sert önlemler geliştirebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken temel konu, kamu düzeninin korunmasıyla demokratik gösteri hakkı arasındaki dengenin sürdürülmesidir.

Bir diğer mesele de Macron'un kriz sırasında Körfez ülkelerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti sürdürme kararıdır. Bu ziyaretlerin enerji arzı ve akaryakıt fiyatlarını düşürme arayışıyla ilişkilendirilmesi, hükümetin ekonomik krize yönelik dış politika araçlarını da devreye sokmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak ziyaretin iç politikada nasıl karşılanacağı ayrıca izlenmeli.

Fransa'da kısa vadede normalleşme bekliyor musunuz, yoksa daha sert bir çatışma dönemi mi başlıyor?

Doç. Dr. Cantürk Caner: Fransa'da önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirme yaparken sokaklardaki güvenlik durumu ile toplumsal huzursuzluğun nedenlerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla bazı şehirlerde şiddet olayları kontrol altına alınabilir. Ancak bu, toplumsal tepkilerin de sona erdiği anlamına gelmez.

Fransa'nın önünde farklı gelişme senaryoları bulunuyor.

Senaryo 1: Kontrollü normalleşme

Senaryo 2: Uzayan toplumsal gerilim

Eğitim, ücretler, kamu hizmetleri ve bütçe politikaları konusunda anlaşma sağlanamaz. Protestolar dönemsel olarak yeniden kitleselleşir. Polis ile göstericiler arasındaki gerilim de sürer.

Senaryo 3: Siyasi krizin derinleşmesi

Yeni büyük şiddet olayları, yaygın grevler veya hükümetin bütçe politikasına yönelik parlamentodaki anlaşmazlıklar aynı dönemde yoğunlaşır. Bu durumda mesele yalnızca sokak güvenliği değil, hükümetin siyasi karar alma kapasitesi hâline gelir.

KRİTİK TARİH: 5 KASIM 2026

Bu senaryoların hangisinin gerçekleşeceğine ilişkin bugün kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ancak kısa vadede izlenmesi gereken önemli bir tarih var: 5 Kasım 2026. Sendikaların alım gücü, vergilendirme ve kamu hizmetleri etrafında yeni bir ulusal grev ve gösteri çağrısı bulunuyor. Bu tarihte gerçekleşecek katılımın büyüklüğü ve niteliği, farklı toplumsal grupların ortak hareket kabiliyetini anlamak açısından önemli bir gösterge olabilir.

İkinci olarak hükümetin bütçe hazırlıkları ve sosyal harcamalara yönelik kararları önem taşıyor. Çünkü Fransa'nın kamu maliyesi üzerindeki baskılar sürerken vatandaşların daha güçlü sosyal hizmetler talep etmesi, hükümetin ekonomik tercihlerini zorlaştırıyor.

Üçüncü olarak güvenlik güçlerinin uygulayacağı yöntemleri izlemek gerekiyor. Özellikle barışçıl gösterilere yönelik müdahaleler, kamuoyunun güvenlik politikalarını nasıl değerlendirdiğini etkileyebilir.

Dördüncü olarak siyasi partilerin protestolarla kuracağı ilişki belirleyici olacaktır. Sol partilerin toplumsal taleplere, sağ ve aşırı sağ partilerin ise kamu düzeni ve güvenlik konularına ağırlık veren siyasi söylemleri önümüzdeki tartışmaları şekillendirebilir. Ancak partilerin tutumları tek bir eksene indirgenemez.

Fransa'da sokaklar kısa sürede sakinleşebilir, ancak toplumsal gerilimlerin sona ermesi çok daha uzun bir süreç gerektirebilir. Çünkü güvenlik önlemleriyle yağmayı engelleyebilirsiniz, fakat hayat pahalılığını ve eğitim sistemindeki sorunları polis tedbirleriyle çözemezsiniz.