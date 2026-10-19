Memura fazla mesai zammı! Kimin maaşı artacak? Murat Bal kalem kalem açıkladı

Memurların 2027 yılında alacağı fazla mesai ücreti belli oldu. Bütçe Kanunu Teklifi’ndeki düzenlemeye göre saatlik fazla çalışma ücreti değişti. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ndeki düzenlemeye göre halen 16 lira 55 kuruş olan ödeme, yeni yılda 19 lira 85 kuruşa çıkacak. Peki fazla mesai ücreti hangi memur gruplarına ödeniyor? Kimin maaşı ne kadar artacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a kalem kalem anlattı.

2027’de memurların fazla mesai ücreti ne kadar olacak?

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde yer alan rakamlara göre, memurların saatlik fazla çalışma ücreti 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa yükselecek. Böylece saatlik fazla mesai ücreti 3 lira 30 kuruş artacak. Verilen rakamlar üzerinden hesaplandığında artış oranı yaklaşık yüzde 19,94 olacak. Enflasyondaki son üç aylık veriler de bu süreçte takip edilecek.

Aylık fazla mesai gelirleri ne kadar artacak?

2026 ve 2027 yıllarındaki saatlik ücretler karşılaştırıldığında, ayda 20, 40 veya 60 saat fazla mesai yapan memurların elde edeceği ek gelir şöyle hesaplanıyor:

Aylık fazla mesai 2026 ücreti 2027 ücreti Aylık gelir farkı 20 saat 331 TL 397 TL 66 TL 40 saat 662 TL 794 TL 132 TL 60 saat 993 TL 1.191 TL 198 TL

Hesaplamalar, belirtilen saatlik ücretin doğrudan uygulanmasıyla yapılıyor. Bazı durumlarda özel statülü personel için farklı saat ücretleri ve sınırlar geçerli olabiliyor.

Fazla mesai ücretindeki artış ne ifade ediyor?

Saatlik fazla mesai ücretindeki artış 3 lira 30 kuruş, artış oranı ise yaklaşık yüzde 19,94 olacak. Ayda 40 saat fazla mesai yapan bir memurun aylık ek geliri 132 lira, 60 saat fazla mesai yapan bir memurun ek geliri ise 198 lira artacak. Ortaya çıkan rakamlar, fazla mesai yapan memurların ek gelirindeki artışın sınırlı kaldığını gösteriyor.

Fazla mesai ücreti hangi memur gruplarına ödeniyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178’inci maddesi kapsamında, mevzuatta belirtilen şartlarla fiilen fazla çalışma yapan personele ödeme yapılabiliyor. Ancak her memura otomatik olarak fazla mesai ücreti ödenmiyor.

Öne çıkan gruplar arasında şunlar yer alıyor:

- Bakanlıkların özel kalem personeli ve makam şoförleri: Belirlenen saat ve onay şartları çerçevesinde fazla mesai ücreti alabiliyor.

- Merkez teşkilatlarında görevli bazı şoförler: İlgili bütçe hükümlerindeki sınırlar kapsamında ödeme yapılabiliyor.

- Vergi dairesi personeli: Belirli vergi dairelerinde çalışan memur ve sözleşmeli personel için özel hükümler bulunuyor.

- Emniyet teşkilatının sivil personeli: İlgili toplu sözleşme ve mevzuat hükümleri kapsamında fazla mesai ücreti alabiliyor.

- Millî Savunma Bakanlığının sivil personeli: Belirlenen şartlar ve saat sınırları çerçevesinde ödeme yapılabiliyor.

- Yurtlarda görev yapan personel: Fazla çalışmanın izinle karşılanamadığı durumlarda özel düzenlemeler uygulanabiliyor.

- Seçim dönemlerinde görev yapan bazı personel: İlgili mevzuatta belirtilen süre ve ödeme koşulları kapsamında fazla mesai ücreti alabiliyor.

Bu gruplarda saatlik ödeme, genel fazla mesai ücretinin belirli katları üzerinden hesaplanabiliyor. Ayrıca belediyelerde zabıta ve itfaiye personeli gibi bazı çalışanlara saatlik ödeme yerine aylık maktu fazla çalışma ücreti uygulanabiliyor.

Önemli not: 19 lira 85 kuruş, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde yer alan genel saatlik fazla çalışma tutarıdır. Teklifteki tutar, yasalaşma süreci tamamlanmadan kesinleşmiş kanun hükmü olarak değerlendirilmemelidir.