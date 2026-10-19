Altın için 3 Kasım uyarısı! Tuna Kaya rakamları tek tek açıkladı

ALTIN NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

Bir de 2000 yılından bu yana önemli para birimlerinin enflasyon karşısında yaşadığı değer kaybına dikkat çeken Kaya, "Burada bizim için iki önemli para birimi var. Bunlardan biri dolar. Dolar, ABD enflasyonuna göre yüzde 47 değer kaybetmiş durumda. Eurodaki değer kaybı ise yüzde 44 seviyesinde. Peki, bu para birimleri değer kaybederken altın nasıl bir performans sergiledi?