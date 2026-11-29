İsrail’de 27 Ekim’de düzenlenen genel seçimler sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, dün "ulusal birlik hükümeti kurma" ve "dönüşümlü başbakanlık" çağrısında bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Netanyahu hükümet kurmak için 2 seçenek önermişti! Eisenkot ile görüşmesinden anlaşma çıkmadı İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında ulusal birlik hükümeti kurulmasına yönelik yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Tel Aviv'deki askeri karargahta yaklaşık iki saat süren görüşmede taraflar arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi ve yeni bir toplantı planlanmadı. Eisenkot, mevcut bloktaki ortaklarına bağlı olduğunu ve Netanyahu ile müttefiklerinin ancak hükümetin temel ilkelerini kabul etmeleri halinde sonradan koalisyona katılabileceklerini belirtti. Netanyahu, Eisenkot ile dönüşümlü başbakanlık kapsamında ikinci sırada görev yapmayı önermiş, Eisenkot ise Likud'a 24 saat süre tanımıştı. Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Likud Partisi yetkilileri Eisenkot'u eleştirerek muhtemel ortakları uyardı. Eisenkot'un hükümeti kurmak için 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor ve bu süreyi 14 gün daha uzatma talep hakkı var.

Likud ve Yashar tarafından yapılan ortak açıklamada, Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında gerçekleştirilen toplantının güvenlik konulu bilgilendirmeyle başladığı ve ardından ulusal birlik hükümetinin kurulması ihtimalinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin "iş odaklı" geçtiği ifade edilen açıklamada, her iki tarafın da aralarındaki önemli görüş ayrılıklarını gidermeye çalıştığı kaydedildi.

2 SAATLİK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

İsrail basınında yer alan haberlere göre yaklaşık iki saat süren görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. İsrailli kaynaklar, tarafların görüş ayrılıklarını gideremediğini ve Eisenkot-Netanyahu arasında yeni bir toplantı planlanmadığını bildirdi.

EİSENKOT "ORTAKLARIMA BAĞLIYIM" DEDİ

Haberlere göre Eisenkot, Netanyahu'ya mevcut bloktaki ortaklarına bağlılığını sürdürdüğünü iletti. Yashar Partisi lideri, Netanyahu ve siyasi müttefiklerinin kendi hükümetinin temel ilkelerini kabul etmeleri halinde yeni hükümet kurulduktan sonra koalisyona katılabileceklerini söyledi.

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Netanyahu’nun Likud Partisi’nden yetkililer Eisenkot'u eleştirerek muhtemel koalisyon ortaklarını kendi liderliğindeki bir hükümete katılmamaları konusunda uyardı.

NETANYAHU DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK ÖNERMİŞTİ

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Eisenkot ile dönüşümlü başbakanlık anlaşması kapsamında ikinci sırada görev yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Bunun üzerine Eisenkot, Likud'a koalisyon anlaşması için 24 saat süre tanımıştı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Eisenkot'un 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor. İsrail yasalarına göre Eisenkot'un Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan bu süreyi 14 gün daha uzatmasını talep edebileceği biliniyor.