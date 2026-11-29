ABD-İran geriliminin bir türkü müzakere ve barış anlaşması aşamasına geçmemesi İran ekonomisini yakından etkiliyor.

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HABERİN ÖZETİ İran'da dolar ABD'nin son yaptırımları sonrası 300 bin tümen sınırına yaklaştı ABD ile yaşanan gerilim ve son yaptırımların etkisiyle İran tümeni, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Doların serbest piyasadaki satış kuru 300 bin tümene yükselerek rekor kırdı. Tümendeki sert düşüş, ABD'nin son ağır yaptırımlarının ardından gerçekleşti. Resmi verilere göre İran'da yıllık enflasyon yüzde 61,4'e ulaştı. Gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.

TÜMEN DOLAR KARŞISINDA EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ

Ülkedeki serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 300 bin tümene yükseldi. Böylece tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

SON YAPTIRIMLAR TÜMENDEKİ DÜŞÜŞÜ BESLEDİ

İran'da doların rekor seviyeye geldiği tablo, ABD'nin son yaptırımlarının ardından ortaya çıktı.

Ulusal para birimindeki bu sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da enflasyonun da yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 61'İ GEÇTİ

Resmi verilere göre, İran'da yıllık enflasyon yüzde 61,4'e ulaşırken, gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.