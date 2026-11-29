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İstanbul
ABD-İran geriliminin bir türkü müzakere ve barış anlaşması aşamasına geçmemesi İran ekonomisini yakından etkiliyor.
Ülkedeki serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 300 bin tümene yükseldi. Böylece tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
İran'da doların rekor seviyeye geldiği tablo, ABD'nin son yaptırımlarının ardından ortaya çıktı.
Ulusal para birimindeki bu sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da enflasyonun da yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.
Resmi verilere göre, İran'da yıllık enflasyon yüzde 61,4'e ulaşırken, gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.