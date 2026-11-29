ABD bankacılık sektöründe yeni bir iflas yaşandı. Federal düzenleyiciler, yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığa sahip Indiana merkezli United Fidelity Bank’ı cuma akşamı kapattı. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankanın mevduat ve varlıklarının First Citizens tarafından devralınmasına yönelik anlaşma sağlandığını duyurdu. First Citizens, 2023 yılında iflas eden Silicon Valley Bank’ın satın alınmasında da önemli rol oynamıştı.

MEVDUAT SAHİPLERİNİN PARASI NE OLACAK?

FDIC yetkilileri, United Fidelity müşterilerinin tüm paralarının ve mevduat sigortası kapsamındaki haklarının korunacağını açıkladı. Müşterilerin hafta sonu boyunca banka kartlarını kullanabilecekleri, ATM’lerden para çekebilecekleri ve çek düzenleyebilecekleri belirtildi. ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) ise bankanın mali durumunun güvenli olmaktan çıktığını, yükümlülüklerini ve mevduat sahiplerinin taleplerini karşılayamayacak duruma gelme ihtimali nedeniyle kapatma kararı alındığını bildirdi.

Indiana’nın Cumhuriyetçi Senatörü Jim Banks de mevduat sahiplerinin zarar görmemesi ve devir sürecinin sorunsuz tamamlanması için FDIC ve OCC ile çalıştığını açıkladı. Banks, pazartesi günü kapsamlı bir brifing alacağını belirtti.

İFLASIN FATURASI 1,83 MİLYAR DOLAR

United Fidelity’nin mali durumunun ne kadar kötüleştiğini ortaya koyan en dikkat çekici veri ise iflasın mevduat sigorta fonuna çıkaracağı fatura oldu. FDIC, bankanın batışının sektöre ait mevduat sigorta fonunda 1,83 milyar dolarlık kayba yol açacağını tahmin ediyor. Bu rakam, eylül sonu itibarıyla 5,9 milyar dolar olan banka varlıklarının yaklaşık yüzde 31’ine karşılık geliyor.

KREDİLER 2,6 MİLYAR DOLARLIK İNDİRİMLE DEVRALINIYOR

First Citizens, United Fidelity’nin 4,5 milyar dolarlık mevduatını devralmayı kabul ettiğini açıkladı. Ancak FDIC verilerine göre bankanın eylül sonundaki toplam mevduatı 5,4 milyar dolar seviyesindeydi. FDIC, bazı aracılı mevduat hesaplarının devir kapsamı dışında bırakıldığını belirtirken bunların tutarına ve neden devredilmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. First Citizens ayrıca United Fidelity’nin 3,1 milyar dolarlık kredi portföyünü devralmayı kabul etti. Satın alma teklifinin 2,6 milyar dolarlık varlık indirimi içermesi, kredilerin kalitesine ilişkin endişelere işaret etti.

First Citizens CEO’su Frank Holding Jr., anlaşmanın hem finansal hem de stratejik açıdan cazip olduğunu ifade etti. United Fidelity’nin Indiana, Illinois, Florida, Colorado ve ABD Virjin Adaları’ndaki toplam 22 şubesinin cumartesi gününden itibaren First Citizens adıyla yeniden açılacağı bildirildi.

2026 Yılında Batan Banka Sayısı 7’ye Yükseldi

United Fidelity’nin iflası, 6 milyar dolarlık varlığa sahip Philadelphia merkezli Republic Bank’ın Nisan 2024’te kapatılmasından bu yana ABD’de yaşanan en büyük banka iflası oldu. United Fidelity aynı zamanda Silicon Valley Bank ve First Republic’in çöküşüyle gündeme gelen 2023 bölgesel bankacılık krizinden bu yana yaşanan ikinci büyük banka iflası olarak kayıtlara geçti.

Silicon Valley Bank ve First Republic, iflas ettikleri dönemde ayrı ayrı 200 milyar doların üzerinde varlığa sahipti. FDIC verilerine göre 2026 yılında ABD’de iflas eden banka sayısı 7’ye, bu bankaların toplam varlık büyüklüğü ise 7,3 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl toplam 113 milyon dolarlık varlığa sahip yalnızca iki banka iflas etmişti.