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İstanbul
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de İsrail'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevinin verildiği sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
İsrail'in "varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıya" olduğunu öne süren Netanyahu, kurulması muhtemel "ulusal birlik" hükümetinde dönüşümlü başbakanlık sistemi kapsamında ilk dönemde başbakanlık görevini Eisenkot'un üstlenmesini kabul ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, İsrail'deki siyonist siyasi partilere birlik çağrısında bulunarak Yashar Partisi ile "gerçekçi, samimi ve hızlandırılmış müzakereler" yürütülmesini istedi. Yeni hükümetin İsrail'in güvenliğini ve geleceğini güvence altına almanın tek yolu olduğunu savunan Netanyahu, hükümetin kurulabilmesi için tarafların uzlaşmaya hazır olması gerektiğini belirtti.
Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin Eisenkot'un Yashar Partisi'nden yaklaşık 250 bin daha fazla oy aldığını ve bu nedenle normal şartlarda hükümete kendisinin liderlik etmesi gerektiğini savundu. Ancak İsrail'in karşı karşıya olduğunu ileri sürdüğü tehditler nedeniyle bu talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu belirten Netanyahu, "Lider olarak sorumluluğum her şeyi bir kenara bırakmamı gerektiriyor. İlk önce Eisenkot'un başbakan olarak görev yapmasını kabul ediyorum. Ben ise dönem başında yedek başbakan olarak görev yapacağım" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, birlik hükümeti çağrısında İsrail'deki Arap partilerini de çirkin ifadelerle hedef aldı. Netanyahu, İsrail'deki Filistinli vatandaşları temsil eden Arap partilerinden oluşan ve seçimlerde kilit rol oynayan Ortak Liste ittifakının hükümette yer almasına karşı çıktı.
İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümünün ulusal birlik hükümeti istediğini savunan Netanyahu, seçimlerde kendisine oy vermeyen bazı kişilerin de bu yönde çağrıda bulunduğunu ileri sürdü. Korku siyasetine ilişkin açıklamalarını sürdüren Netanyahu, Ultra-Ortodoks Yahudi partileriyle de uzlaşmaya varılması gerektiğini ifade etti.
Netanyahu, Eisenkot'a yönelik çağrısında, "Bu kabulüm karşısında, derhal gerçek, samimi ve hızlandırılmış müzakerelere başlanmasını, diğer tarafta da benzer bir uzlaşma ve fedakarlık isteğiyle, tehlikeleri savuşturacak ve İsrail'in güvenliğini ve geleceğini güvence altına alacak ulusal birlik hükümetinin kurulmasını bekliyorum" dedi.
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerde hiçbir siyasi blok hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, parlamentodaki milletvekillerinin büyük bölümünün desteğini alan Eisenkot'a hükümeti kurma görevini vermişti. Likud seçimlerde en fazla sandalyeyi kazanan parti olmasına rağmen Netanyahu'nun liderliğindeki blok parlamentoda çoğunluğu sağlayamamıştı.