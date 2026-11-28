İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de İsrail'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevinin verildiği sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Netanyahu'dan Eisenkot'a dönüşümlü başbakanlık önerisi: Ulusal birlik hükümeti kuralım İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhtemel bir ulusal birlik hükümetinde dönüşümlü başbakanlık kapsamında ilk dönem başbakanlık görevini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un üstlenmesini kabul ettiğini duyurdu. İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından hiçbir siyasi blok 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi. Netanyahu, partisinin yaklaşık 250 bin daha fazla oy almasına rağmen ülkenin karşı karşıya olduğu tehditler gerekçesiyle ilk dönemde Eisenkot'un başbakan, kendisinin ise yedek başbakan olmasını kabul ettiğini açıkladı. Netanyahu, siyonist siyasi partilere birlik çağrısı yaparak Yashar Partisi ile hızlandırılmış müzakereler yürütülmesini ve Ultra-Ortodoks Yahudi partileriyle uzlaşılmasını istedi. Netanyahu, Filistinli vatandaşları temsil eden Arap partilerinden oluşan Ortak Liste ittifakının hükümette yer almasına karşı çıktı.

İsrail'in "varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıya" olduğunu öne süren Netanyahu, kurulması muhtemel "ulusal birlik" hükümetinde dönüşümlü başbakanlık sistemi kapsamında ilk dönemde başbakanlık görevini Eisenkot'un üstlenmesini kabul ettiğini duyurdu.

"NORMAL ŞARTLARDA HÜKÜMETİN LİDERİ BEN OLMALIYIM AMA..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, İsrail'deki siyonist siyasi partilere birlik çağrısında bulunarak Yashar Partisi ile "gerçekçi, samimi ve hızlandırılmış müzakereler" yürütülmesini istedi. Yeni hükümetin İsrail'in güvenliğini ve geleceğini güvence altına almanın tek yolu olduğunu savunan Netanyahu, hükümetin kurulabilmesi için tarafların uzlaşmaya hazır olması gerektiğini belirtti.

Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin Eisenkot'un Yashar Partisi'nden yaklaşık 250 bin daha fazla oy aldığını ve bu nedenle normal şartlarda hükümete kendisinin liderlik etmesi gerektiğini savundu. Ancak İsrail'in karşı karşıya olduğunu ileri sürdüğü tehditler nedeniyle bu talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu belirten Netanyahu, "Lider olarak sorumluluğum her şeyi bir kenara bırakmamı gerektiriyor. İlk önce Eisenkot'un başbakan olarak görev yapmasını kabul ediyorum. Ben ise dönem başında yedek başbakan olarak görev yapacağım" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, birlik hükümeti çağrısında İsrail'deki Arap partilerini de çirkin ifadelerle hedef aldı. Netanyahu, İsrail'deki Filistinli vatandaşları temsil eden Arap partilerinden oluşan ve seçimlerde kilit rol oynayan Ortak Liste ittifakının hükümette yer almasına karşı çıktı.

"VATANDAŞLAR ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ İSTİYOR"

İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümünün ulusal birlik hükümeti istediğini savunan Netanyahu, seçimlerde kendisine oy vermeyen bazı kişilerin de bu yönde çağrıda bulunduğunu ileri sürdü. Korku siyasetine ilişkin açıklamalarını sürdüren Netanyahu, Ultra-Ortodoks Yahudi partileriyle de uzlaşmaya varılması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu, Eisenkot'a yönelik çağrısında, "Bu kabulüm karşısında, derhal gerçek, samimi ve hızlandırılmış müzakerelere başlanmasını, diğer tarafta da benzer bir uzlaşma ve fedakarlık isteğiyle, tehlikeleri savuşturacak ve İsrail'in güvenliğini ve geleceğini güvence altına alacak ulusal birlik hükümetinin kurulmasını bekliyorum" dedi.

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerde hiçbir siyasi blok hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, parlamentodaki milletvekillerinin büyük bölümünün desteğini alan Eisenkot'a hükümeti kurma görevini vermişti. Likud seçimlerde en fazla sandalyeyi kazanan parti olmasına rağmen Netanyahu'nun liderliğindeki blok parlamentoda çoğunluğu sağlayamamıştı.