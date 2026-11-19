Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Maldivler, Mısır, Nijer, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İngiltere ve Avustralya'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye dahil 15 ülkeden ortak açıklama: İngiltere ve Avustralya’nın İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararları memnuniyetle karşılandı Türkiye, Cezayir, Mısır, Endonezya, Ürdün, Kuveyt, Libya, Maldivler, Nijer, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali ve BAE Dışişleri Bakanları, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı İsrail yerleşim faaliyetlerine karşı aldığı yaptırım kararlarını memnuniyetle karşıladı. Bakanlar, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın yerleşim inşaatına katılan şirketleri hedef alan yaptırımlarını memnuniyetle karşıladılar. Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engelleyen bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı da memnuniyetle karşılandı. Bakanlar, E1 yerleşim planı da dahil olmak üzere yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kuruluşlara ve kişilere yaptırım uygulanması dahil olmak üzere hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik tüm çabalara desteklerini ifade ettiler. Bakanlar, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki devam eden yerleşim politikalarını, özellikle de E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki ilgili yerleşim faaliyetlerini en güçlü şekilde kınadılar. Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek geçerli yolunun iki devletli çözüm olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere, yerleşim faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"KARAR DİĞER ÜLKELERİ DE TEŞVİK EDECEKTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı İsrail yerleşim faaliyetlerine karşılık olarak Birleşik Krallık ve Avustralya hükümetlerinin yaptırım uygulama kararlarını memnuniyetle karşılamaktadırlar. Bu yaptırımlar, yerleşim inşaatına katılan şirketleri hedef alan önlemleri de içermektedir.

Ayrıca, Birleşik Krallık'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engelleyen bir kuruluşa yaptırım uygulama kararını da memnuniyetle karşılamaktadırlar. Bu bağlamda, Bakanlar, uygun uluslararası önlemler ve E1 yerleşim planı da dahil olmak üzere yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kuruluşlara ve kişilere, ayrıca yerleşim genişlemesi ve ilhak politikalarını destekleyen, kolaylaştıran veya uygulayanlara yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik tüm çabalara desteklerini ifade etmektedirler.

Bakanlar, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki devam eden yerleşim politikalarını, özellikle de 'E1' yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki ilgili yerleşim faaliyetlerini en güçlü şekilde kınamakta ve İngiltere ve Avustralya'nın bu kararının uluslararası toplumdaki birçok kişiyi de aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini ummaktadırlar."

"GAZZE FİLİSTİN'İN AYRILMAZ PARÇASIDIR, TEK YOL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Bakanlar tarafından açıklamada belirtilen önlemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli Danışma Görüşü de dahil olmak üzere, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olduğunu değerlendirmekte oldukları kaydedildi. Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kararlar, tüm devletlerin İsrail'in yasadışı işgalinden kaynaklanan durumu yasal olarak tanımama ve İsrail'in işgaliyle oluşturulan durumun sürdürülmesine yardım veya destek vermeme yükümlülüğünü de içermektedir. Bu bağlamda, İsrail'i yerleşim faaliyetleri ve işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan diğer önlemlerle bağlantılı olarak aldığı tüm tedbirleri geri çekmeye çağırmaktadırlar.

Bakanlar, İsrail'in Gazze'deki askeri tırmanışını kınamakta ve güvenlik ve istikrarı sağlamak, insani durumu ele almak, yeniden yapılanmayı ve iyileşmeyi kolaylaştırmak ve kalıcı barışın temellerini atmak için Başkan Trump'ın Gazze Çatışmasını Sonlandırmaya Yönelik Kapsamlı Planı'nın tam ve derhal uygulanmasını talep etmektedir. Bakanlar, Gazze'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizmektedir.

Bakanlar, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek geçerli yolunun, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız, egemen, bitişik ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması yoluyla iki devletli çözümün uygulanması olduğunun altını çizmektedir."