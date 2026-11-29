Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından uyarısı yapılan kuvvetli yağışlar İstanbul’u etkisi altına almaya başladı. Gece saatleri itibarıyla başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur nedeniyle ana arterler, caddeler, viyadük ve köprülerde araç trafiği yavaşladı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu: Çatalca'da dere taştı, araçlar suya gömüldü İstanbul'da başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur araç trafiğini yavaşlatırken, Çatalca'da derenin taşması sonucu araçlar sular altında kaldı ve mahsur kalanlar oldu. Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle ana arterler, caddeler, viyadük ve köprülerde araç trafiği yavaşladı. Çatalca Karamandere Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu gece saatlerinde park edilen 4 otomobil su altında kaldı ve hasar gördü. Taşan dere sebebiyle araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi mahsur kaldı ve sonrasında kurtarıldı. Karacaköy Mahallesi'nde minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı ve botla kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tüm olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşlar Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer sahillerine çıktı.

ARAÇ TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda elverişsiz hava şartları özellikle araç trafiğini olumsuz etkilerken, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden dışarı çıktı. Üsküdar’daki Salacak sahili yürüyüş ve olta balıkçılığı yapanları misafir ederken, Avrupa Yakası’nda Beşiktaş ve Sarıyer sahilleri vatandaşların tercih ettiği bölgeler oldu.

ÇATALCA'DA DERE TAŞTI

Ancak kentin Çatalca ilçesinde hava şartları çok daha ağır bir etki bıraktı. Kuvvetli yağış, özellikle kentin kuzey bölgelerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle Çatalca Karamandere Mahallesi'nde bulunan Karamandere Deresi'nde su taşkını meydana geldi.

Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca'da selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Vali Gül,

"Yoğun yağıştan dolayı Çatalca'da bazı mahallelerimizde taşkınlar meydana geldi. Bazı hemşehrilerimizin bulunduğu bölgede kurtarılma talepleri oldu. İtfaiyemiz, AFAD'ımız, belediyemiz hemşehrilerimizi kurtardılar. 32 hemşehrimiz şu ana kadar kurtarıldı. Bölgede mahsur kalan kimse kalmadı. Diğer mahallelerde de ihbarlar geliyor. Arkadaşlarımız müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Sel nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyleyen Vali Gül, tüm birimlerin görevi başında olduğunu vurguladı.

Vali Gül bölgede benzer taşkınları yaşanmaması için önlemler alınacağının altını çizerek, "Bundan sonraki süreçte de taşkın olduğunda, yağış olduğunda sıkıntılar olmaması için yapısal tedbirlerle ilgili de çalışmalarımız başlayacak" dedi.