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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından uyarısı yapılan kuvvetli yağışlar İstanbul’u etkisi altına almaya başladı. Gece saatleri itibarıyla başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur nedeniyle ana arterler, caddeler, viyadük ve köprülerde araç trafiği yavaşladı.
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda elverişsiz hava şartları özellikle araç trafiğini olumsuz etkilerken, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden dışarı çıktı. Üsküdar’daki Salacak sahili yürüyüş ve olta balıkçılığı yapanları misafir ederken, Avrupa Yakası’nda Beşiktaş ve Sarıyer sahilleri vatandaşların tercih ettiği bölgeler oldu.
Ancak kentin Çatalca ilçesinde hava şartları çok daha ağır bir etki bıraktı. Kuvvetli yağış, özellikle kentin kuzey bölgelerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle Çatalca Karamandere Mahallesi'nde bulunan Karamandere Deresi'nde su taşkını meydana geldi.
Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca'da selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Vali Gül,
"Yoğun yağıştan dolayı Çatalca'da bazı mahallelerimizde taşkınlar meydana geldi. Bazı hemşehrilerimizin bulunduğu bölgede kurtarılma talepleri oldu. İtfaiyemiz, AFAD'ımız, belediyemiz hemşehrilerimizi kurtardılar. 32 hemşehrimiz şu ana kadar kurtarıldı. Bölgede mahsur kalan kimse kalmadı. Diğer mahallelerde de ihbarlar geliyor. Arkadaşlarımız müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.
Sel nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyleyen Vali Gül, tüm birimlerin görevi başında olduğunu vurguladı.
Vali Gül bölgede benzer taşkınları yaşanmaması için önlemler alınacağının altını çizerek, "Bundan sonraki süreçte de taşkın olduğunda, yağış olduğunda sıkıntılar olmaması için yapısal tedbirlerle ilgili de çalışmalarımız başlayacak" dedi.