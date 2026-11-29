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İstanbul
İBB Afet Koordinasyon Merkezi, haftalık hava tahmin raporunu kamuoyu ile paylaştı. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da hafta boyunca kapalı hava hakim olacak ve güneş yüzünü çok az gösterecek. Öte yandan düne kadar 16 derecelere çıkan en yüksek hava sıcaklıkları hafta içinde 7 dereceye kadar düşecek.
İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesimini etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının 7-10 gün süreyle bölgede etkili olması beklenirken, sistem nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Ayrıca fırtına beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı ve sıcaklıkların 7-10 derece arasında kış değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
30 Kasım 2026 Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 8 derece.
1 Aralık 2026 Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 3, en yüksek 7 derece.
2 Aralık 2026 Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 8 derece.
3 Aralık 2026 Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 9 derece.
4 Aralık 2026 Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 9 derece.
5 Aralık 2026 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 3, en yüksek 7 derece.