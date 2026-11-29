İBB Afet Koordinasyon Merkezi, haftalık hava tahmin raporunu kamuoyu ile paylaştı. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da hafta boyunca kapalı hava hakim olacak ve güneş yüzünü çok az gösterecek. Öte yandan düne kadar 16 derecelere çıkan en yüksek hava sıcaklıkları hafta içinde 7 dereceye kadar düşecek.

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HABERİN ÖZETİ İstanbullular dikkat! AKOM haftalık hava durumu raporunu yayınladı: Fırtına, kuvvetli sağanak ve kış değerleri kapıda İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da sıcaklıkların 7 dereceye kadar düşeceği ve Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da hafta boyunca kapalı hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklıklar 7 dereceye kadar gerileyecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının 7-10 gün süreyle bölgede etkili olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) fırtına şeklinde 40-70 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor. Fırtınayla beraber sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıklarının 7-10 derece arasında kış değerlerinde seyretmesi bekleniyor.

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA BİR HAFTADAN FAZLA DEVAM EDECEK

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesimini etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının 7-10 gün süreyle bölgede etkili olması beklenirken, sistem nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 7-10 DERECE DÜŞECEK

Ayrıca fırtına beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı ve sıcaklıkların 7-10 derece arasında kış değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

30 Kasım 2026 Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 8 derece.

1 Aralık 2026 Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 3, en yüksek 7 derece.

2 Aralık 2026 Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 8 derece.

3 Aralık 2026 Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 9 derece.

4 Aralık 2026 Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 9 derece.

5 Aralık 2026 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 3, en yüksek 7 derece.