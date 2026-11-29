Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Kasım 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 29 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji 39 ili sarı kodla uyardı: Sağanak, kar ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımlayarak sağanak, kar ve fırtına beklenen 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Hatay, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize ve Van gibi birçok ilde kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızının yer yer tam fırtına şeklinde 70-90 km/saate, Hatay'da ise 60-80 km/saate ulaşması bekleniyor. Aralarında İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Diyarbakır'ın da yer aldığı toplam 39 il için sarı kodlu uyarı verildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışlar, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olacak. Ülkemizin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bu bölgelerde sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

SICAKLIK 5 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

39 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Sağanak, kar ve fırtına beklenen 39 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. O iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis, Osmaniye.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat), Hatay çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İşte bölgelere göre illerimizde beklenen hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile zamanla Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.