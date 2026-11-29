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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Kasım 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışlar, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olacak. Ülkemizin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bu bölgelerde sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Sağanak, kar ve fırtına beklenen 39 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. O iller şöyle:
Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis, Osmaniye.
Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat), Hatay çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
İşte bölgelere göre illerimizde beklenen hava durumu tahminleri...
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DENİZLİ 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA 13°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile zamanla Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.