İstanbul’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gözler hava durumu tahminlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerinin ardından İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. AKOM da kış sezonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin yükseldiği tarih aralığını paylaştı. Açıklamalara göre 29 Kasım Pazar günü başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar kısa sürede düşecek. Özellikle 30 Kasım Pazartesi günü hissedilir hale gelecek sıcaklık kaybının ardından yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilecek. Peki, İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak, aralık ayında kar bekleniyor mu?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Valiliği, 27 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada kentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 30 Kasım Pazartesi günü belirgin şekilde azalması bekleniyor.

Tahminlere göre İstanbul genelinde yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülebilecek. Ancak kent genelinde kar yağışının başlayacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih açıklanmadı.

AKOM’un değerlendirmelerine göre soğuk hava dalgasının bölgede 7 ila 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin edilirken kuzey yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor. Valilik, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM’un Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı’nda paylaştığı uzun vadeli tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin en yüksek olduğu dönem Ocak 2027’nin başından şubat ayının ortasına kadar uzanan süreç olacak.

Değerlendirmede aralık ayının son haftasından itibaren hava sıcaklıklarının kış değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi. Kış sezonunda El Nino koşullarının etkisiyle yağışların mevsim normalleri civarında veya bazı bölgelerde üzerinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Kısa süreli kutup soğuklarının da İstanbul’da kar örtüsü oluşmasına zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İBB, 2026-2027 kış sezonunda yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Paylaşılan bilgilere göre İstanbul genelindeki 4 bin 781 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmaları yürütülecek.

Bu kapsamda 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 farklı noktada görev yapılması planlanıyor.