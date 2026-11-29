Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı fırtına, gece saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde etkisini göstermeye başladı. Şiddetli fırtına deniz ulaşımını da vurdu.

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HABERİN ÖZETİ İDO ve BUDO'ya fırtına engeli: Bazı seferler iptal edildi Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı fırtına, gece saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde deniz ulaşımını vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan 14 seferini iptal ettiğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 29 Kasım Pazar günü yapılması planlanan 3 seferini iptal etti.

BUDO'YA FIRTINA ENGELİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 14 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen BUDO seferleri şöyle:

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

15:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

17:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

3 İDO SEFERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de 29 Kasım Pazar günü yapılması planlanan 3 seferi iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: