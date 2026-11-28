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İstanbul
Valiliğin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
KARADENİZ’E KIYI KESİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA
Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde rüzgarın bu akşam saatlerinden 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
ANİ SEL, SU BASKINI, ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ YAŞANABİLİR
Paylaşımda, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.