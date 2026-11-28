Valiliğin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbullular dikkat! Valilik saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak ve 4 gün sürecek fırtına geliyor Valilik, kent genelinde gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış ve 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar kuvvetli fırtına beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu. Havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren ise aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesimleri ile Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KARADENİZ’E KIYI KESİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde rüzgarın bu akşam saatlerinden 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

ANİ SEL, SU BASKINI, ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ YAŞANABİLİR

Paylaşımda, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.