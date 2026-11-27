Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken Marmara bölgesinin batısı için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uzmanlar sıcak havanın etkisinin tamamen azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağını söylüyor.

2 GÜN SONRA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, 29 Kasım Pazar günü Trakya’dan başlayarak, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek. Soğuk hava önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak.

Yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükselmesi, ancak 29 Kasım Pazar günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle yurdun iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiseleri de bekleniyor.

"ERKEN UYARILAR TAKİP EDİLMELİ"

Yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin ve meteorolojik erken uyarılarının takip edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bazı il merkezlerinde 29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle:

"Ankara eksi 2 derece, İstanbul 5, İzmir 6, Bolu eksi 2, Samsun 6, Trabzon 8, Erzurum eksi 2, Eskişehir eksi 1, Afyonkarahisar eksi 1, Sivas eksi 2 derece."