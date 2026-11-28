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İstanbul
İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) saat vererek İstanbulluları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek ve yaklaşık 10 gün boyunca güneş yüzünü göstermeyecek. Sağanak ve şiddetli sağanakla birlikte kuvvetli fırtına da şehirde kış mevsimini hissettirecek.
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün cumartesi gece saatleri itibari ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalması bekleniyor. Bununla birlikte halihazırda 16 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Yine yapılan açıklamaya göre 7-10 gün süre boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuvvetli yönlerden (Poyraz) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/s) eseceği, beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
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