İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) saat vererek İstanbulluları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek ve yaklaşık 10 gün boyunca güneş yüzünü göstermeyecek. Sağanak ve şiddetli sağanakla birlikte kuvvetli fırtına da şehirde kış mevsimini hissettirecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM saat verip milyonları uyardı! İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün cumartesi gecesinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini ve sıcaklıkların 8-10 derece birden düşeceğini açıkladı. Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının yaklaşık 7-10 gün boyunca etkili olması ve güneşin yüzünü göstermemesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 16 derece civarından 8-10 derece azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın poyrazdan kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/s) esmesi bekleniyor. Sistemle birlikte sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.

HAVA SICAKLIKLARI 8-10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün cumartesi gece saatleri itibari ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalması bekleniyor. Bununla birlikte halihazırda 16 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ DA ETKİLİ OLACAK

Yine yapılan açıklamaya göre 7-10 gün süre boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuvvetli yönlerden (Poyraz) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/s) eseceği, beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

29 Kasım 2026 Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 6, en yüksek 11 derece.

30 Kasım 2026 Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 8 derece.

1 Aralık 2026 Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 3, en yüksek 7 derece.

2 Aralık 2026 Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 3, en yüksek 8 derece.

3 Aralık 2026 Perşembe: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 9 derece.

4 Aralık 2026 Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 3, en yüksek 7 derece.