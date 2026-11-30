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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek'le ilgili evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesinin ardından dokunulmazlık tartışması tekrar alevlendi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tv100'e gönderdiği mesajla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki görüşünü paylaştı.
Yıldız, milletvekili dokunulmazlığının Anayasa'daki sınırlarına ve istisnalarına işaret ederek Meclis'e gönderilen dosyalardaki suçlamaların birbirinden farklı olduğunu belirtti.
Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialarla Özgür Özel'in durumunun aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Meclise gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekillerinin işlediği suçlar birbirinden çok farklıdır. Mustafa Sarıgül'ün işlediği iddia edilen suçlara göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Kaldırılması toplumun genel isteği haline gelmiştir. Ancak TBMM'de grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması aynı celselerde görüşülemez. Bize göre de Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır."
Feti Yıldız, açıklamasında dokunulmazlıkla ilgili uygulama hakkında bilgi vererek Anayasa'nın 14. maddesine atıfta da bulundu.
Feti Yıldız'ın açıklamasında geçen ifadeler şöyle:
"Milletvekillerinin dokunulmazlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekilinin Meclis kararı olmadıkça tutulamayacağı, sorguya çekilemeyeceği, tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı şeklinde düzenlenmiştir.
Bu şekilde düzenlenerek, bu genel hükmün istisnaları olan ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların bu hükmün dışında olduğu belirtilerek, dokunulmazlık kapsamındaki istisnalara yer verilmiştir.
Meclis'e gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekillerinin işlediği iddia edilen suçlar birbirinden çok farklıdır.
Mustafa Sarıgül'ün işlediği iddia edilen suçlara göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Dokunulmazlığının kaldırılması toplumun genel isteği hâline gelmiştir. Ancak TBMM'de grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması aynı celselerde görüşülemez.
Bize göre de Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır."