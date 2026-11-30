İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek'le ilgili evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesinin ardından dokunulmazlık tartışması tekrar alevlendi.

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HABERİN ÖZETİ MHP'li Feti Yıldız Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'in dokunulmazlığıyla ilgili talimatını açıkladı: Kaldırılması kamu vicdanını yaralar MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Mustafa Sarıgül ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyalarının birbirinden farklı olduğunu ve aynı celselerde görüşülemeyeceğini belirterek partisinin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin tutumunu açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mustafa Sarıgül soruşturması kapsamında Özgür Özel ve bazı milletvekillerine ait evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesiyle dokunulmazlık tartışması yeniden alevlendi. Feti Yıldız, Mustafa Sarıgül'ün iddia edilen suçlara göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamayacağını ve dokunulmazlığının kaldırılmasının toplumun genel isteği olduğunu ifade etti. Yıldız, TBMM'de grubu bulunan bir partinin genel başkanı olan Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının kamu vicdanını yaralayacağını ve Sarıgül ile aynı celselerde görüşülemeyeceğini söyledi. Açıklamada bu tutumun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşü ve verdiği talimat doğrultusunda olduğu belirtildi. Yıldız, milletvekili dokunulmazlığının Anayasa'daki sınırlarına, istisnalarına ve Anayasa'nın 14. maddesine işaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tv100'e gönderdiği mesajla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki görüşünü paylaştı.

Yıldız, milletvekili dokunulmazlığının Anayasa'daki sınırlarına ve istisnalarına işaret ederek Meclis'e gönderilen dosyalardaki suçlamaların birbirinden farklı olduğunu belirtti.

"MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TOPLUMUN GENEL İSTEĞİ"

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialarla Özgür Özel'in durumunun aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Meclise gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekillerinin işlediği suçlar birbirinden çok farklıdır. Mustafa Sarıgül'ün işlediği iddia edilen suçlara göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Kaldırılması toplumun genel isteği haline gelmiştir. Ancak TBMM'de grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması aynı celselerde görüşülemez. Bize göre de Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır."

ANAYASA'DAKİ DOKUNULMAZLIK HÜKMÜNE İŞARET ETTİ

Feti Yıldız, açıklamasında dokunulmazlıkla ilgili uygulama hakkında bilgi vererek Anayasa'nın 14. maddesine atıfta da bulundu.

Feti Yıldız'ın açıklamasında geçen ifadeler şöyle:

"Milletvekillerinin dokunulmazlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekilinin Meclis kararı olmadıkça tutulamayacağı, sorguya çekilemeyeceği, tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı şeklinde düzenlenmiştir.

Bu şekilde düzenlenerek, bu genel hükmün istisnaları olan ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların bu hükmün dışında olduğu belirtilerek, dokunulmazlık kapsamındaki istisnalara yer verilmiştir.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI SARIGÜL İLE AYNI CELSELERDE GÖRÜŞÜLEMEZ"

Meclis'e gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekillerinin işlediği iddia edilen suçlar birbirinden çok farklıdır.

Mustafa Sarıgül'ün işlediği iddia edilen suçlara göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Dokunulmazlığının kaldırılması toplumun genel isteği hâline gelmiştir. Ancak TBMM'de grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması aynı celselerde görüşülemez.

Bize göre de Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır."