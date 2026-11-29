Büyük Birlik Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ Mustafa Destici Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan çağrı yapıp rakam verdi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması, asgari ücret beklentisi ve vergi adaleti konularında önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası davasında 2014 ve 2016 yıllarındaki takipsizlik kararlarının kaldırılmasında ve dosyanın Ankara'ya getirilmesinde en büyük gayretin BBP'ye ait olduğunu söyledi. Destici, asgari ücretin net yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini belirterek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 2027 yılı asgari ücretinin 42 bin liranın üzerinde olması yönünde çağrı yaptı. Verginin adil olması gerektiğini savunan Destici; çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması, kazanmayandan ise vergi alınmaması gerektiğini ifade etti. BBP'nin 33 yıllık bir siyasi hareket olduğunu belirten Destici; çiftçinin, esnafın, işçinin ve emeklinin hak ettiği karşılığı alması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Destici, partisine, ekonomiye ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDAKİ TAKİPSİZLİK KALDIRILMIŞSA BUNDA EN BÜYÜK GAYRET BBP'NİNDİR"

Destici, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde Büyük Birlik Partisi'nin çabasına dikkat çekerek, "Muhsin Başkanımızı, şehit liderimizi kaybedeli tam 17 yıl oldu. Bu 17 yıllık süre içerisinde dava dosyası iki kere takipsizliğe uğradı. Birisi 2014 yılında, birisi 2016 yılında. Her iki takipsizliğin kaldırılması, soruşturmanın yeniden başlaması, bugün de soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilmesi ve daha çaplı, detaylı bir soruşturma yapılıyor olması elbette ki bizleri ve camiamızı memnun etmiştir. Bu dosyaya verilen iki takipsizlik kararı kaldırılmışsa, dosya Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelmişse ve bugün çok kapsamlı bir soruşturma yürütülüyorsa bunda en büyük gayret Büyük Birlik Partisi'dir, Büyük Birlik Partisi'nin siyasi gücüdür" açıklamasında bulundu.

" 2027 YILI ASGARİ ÜCRETİ 42 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI"

2027 yılı asgari ücretine ilişkin beklenti ve tekliflerini açıklayan Mustafa Destici, "Yılbaşında sadece yüzde 27'lik enflasyon farkıyla asgari ücret belirlenmeye kalkılırsa bu rakam ne olur? Yüzde 30 olarak kabul etsek aşağı yukarı 7-8 bin lira gibi bir zam gelir. Bu da 35-36 bin lira olur. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak teklifimiz şudur; bir kere hem bu sene oluşan enflasyon farkı hem de gelecek sene hedeflenen yüzde 21'lik enflasyonu eklediğimizde 48 bin lira yapıyor. Onun için biz Büyük Birlik Partisi diyoruz ki, asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. 28 bin liranın üstüne 14 bin lirayı koyduğumuzda 42 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Dolayısıyla da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çağrımız; 2027 yılı asgari ücreti 42 bin liranın üzerinde olmalıdır" diye konuştu.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINIR

Verginin tüm milletin ortak hazinesi olduğunu belirten Destici, "Vergi kaçırmak da sadece devletten kaçırmak değildir. Çünkü vergi beytülmal maldır. Yani bütün milletin hazinesinin bir parçasıdır. Onun için herkes vergisini ödemekle mükelleftir. Ama vergi de adil olmak zorundadır. Ölçü basittir. Öyle ince hesap yapmaya falan gerek yok. Çok kazanandan çok vergi alınır, az kazanandan az vergi alınır, kazanmayandan vergi alınmaz" ifadelerini kullandı.

"BBP SADECE BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Destici, Büyük Birlik Partisi olarak insana hizmeti esas aldıklarını vurgulayarak, "Büyük Birlik Partisi 33 yıllık bir siyasi harekettir, sadece bir parti değildir. Mazisi tertemizdir, kadroları ahlaklıdır, dürüsttür, temizdir, vatanperverdir, milletperverdir ve ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla insana hizmet etmek için varlardır. Çiftçimiz toprağından kazanmalıdır. Esnaf dükkanını yaşatmalıdır. İşçi emeğinin karşılığını mutlaka almalıdır. Emekli huzur içinde ömrünün son demlerini yaşayacak bir maaş alabilmelidir. Gencimiz geleceğini kendi ülkesinde kuracağına yürekten inanmalıdır. İşte Büyük Birlik Partisi'nin vaadi işçimize de, emeklimize de, esnafımıza da, gencimize de, çiftçimize de budur" şeklinde konuştu.