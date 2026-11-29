2027 asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı yeniden gündeme gelirken, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan işçi konfederasyonlarına ortak hareket çağrısı geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı genel kurulda konuşan Arslan; komisyon yapısından kıdem tazminatına, belediye işçilerinin ilave tediye hakkından emeklilik sistemine kadar çalışma hayatının öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.

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HABERİN ÖZETİ Asgari ücret için kritik hamle! HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan TÜRK-İŞ ve DİSK'e "ortak model" çağrısı 2027 asgari ücret görüşmeleri öncesinde HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi ve işçi konfederasyonlarının ortak hareket etmesi çağrısında bulundu. Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ ve DİSK'e çağrıda bulunarak üç konfederasyonun ortak bir asgari ücret tespit komisyonu modeli oluşturmasını istedi. Belediye şirket işçilerinin Yargıtay kararı nedeniyle 52 günlük ilave tediye hakkından yararlanamadığını ve acil yasal düzenleme gerektiğini belirtti. Kıdem tazminatı hakkının güçlendirilmesi ve emeklilik sisteminin maaş kaybına yol açan yönlerinin düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Yaklaşık 1 milyon 300 bin ev işçisinin bulunduğunu ve büyük bölümünün kayıt dışı çalıştığını kaydederek, ev işçileri mevzuatının oluşturulması sürecindeki destekleri için Bakan Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.

"3 KONFEDERASYON ORTAK BİR KOMİSYON MODELİ ORTAYA KOYALIM"

Kuruluşundan bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısına itiraz ettiklerini hatırlatan Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve DİSK yönetimine şu sözlerle seslendi:

"Herkesin üye sayısında temsil edildiği, çalışanların gerçekten asgari ücret konusunda güçlü bir temsile ihtiyacı var dedik. Onun için komisyonda bizim olup olmamamız değil, komisyonun yapısını düzeltelim dedik. TÜRK-İŞ'in komisyon yapısı değişmeden biz komisyon toplantısına katılmıyoruz demesi haklı. Ama bir şey daha yapmamız gerekiyor. Buradan tekrar çağırıyorum Ergün Atalay dostumuzu, DİSK'e buradan çağrı yapıyoruz. Geliniz üç konfederasyon ortak bir asgari ücret tespit komisyonu modeli koyalım. Model koymaktan da öte asgari ücret tespit komisyonunun nasıl karar alınması gerektiğiyle ilgili içeriği de konuşalım ve Bakanımıza gidelim."

"Belediye Şirket İşçilerinin 52 Günlük İlave Tediyesi Ödenmeli"

Belediyelere bağlı personel AŞ şirketlerinde çalışan yüz binlerce işçinin Yargıtay kararı nedeniyle 52 günlük ilave tediye hakkından yararlanamadığını belirten Arslan, acil yasal düzenleme talebini şöyle dile getirdi:

"Taşeron sisteminin kaldırılmasının ardından belediyelerin personel AŞ şirketlerinde çalışan yüz binlerce arkadaşımızın yasal olarak hak ettiği 52 günlük ilave tediye, Yargıtay'ın kararı nedeniyle ödenmiyor. Yasa açık, mevzuatımız açık. Bu konuyla ilgili dava açtık, mahkeme süreci devam ediyor. Kamuda çalışan işçilerin her yıl aldığı 52 günlük ilave tediyenin, sermayesinin yüzde 100'ü belediyeye ait olan personel AŞ şirketlerinde çalışan arkadaşlarımıza da ödenmesini istiyoruz. Bunun için acil bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var."

Arslan ayrıca belediyeler ve bağlı şirketlerin Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına alınması ve 696 sayılı KHK'den kaynaklanan sorunların giderilmesi gerektiğini vurgularken, 2027 Ocak ayında başlayacak KÇP görüşmeleri için HAK-İŞ bünyesinde koordinasyon kurulu oluşturulduğunu açıkladı.

"Kıdem Tazminatı Hakkı Güçlendirilmeli, Emeklilik Sistemi Maaş Kaybına Yol Açıyor"

Çalışma hayatındaki diğer kronik başlıklara da değinen Mahmut Arslan, kıdem tazminatı ve emeklilik aylığı hesaplamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: