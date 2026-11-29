Altın fiyatlarında iki haftadır devam eden düşüşün ardından yön yeniden yukarı döndü. Hafta içinde 15 ayın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, gelen alımlarla kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

27 Kasım Cuma günü TSİ 22.01 itibarıyla spot altın, yüzde 2,1 yükselişle 3 bin 639,61 dolara ulaştı. Gün içerisinde yüzde 3'ün üzerinde değer kazanan değerli metal, haftalık bazda da yaklaşık yüzde 3 yükseldi. ABD'de aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 2,9 artışla 3 bin 637,60 dolara çıktı. Ancak doların 22 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi ve ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş, altının toparlanmasını sınırladı. Güçlenen dolar, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getiriyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ KALICI OLMAYABİLİR

Audacity Capital Piyasa Analisti Zain Vawda, altın fiyatlarındaki son yükselişin henüz kalıcı bir trend değişikliği anlamına gelmediğine dikkat çekti. Analist, toparlanmanın büyük ölçüde açığa satış pozisyonlarının kapatılması ve kâr realizasyonundan kaynaklandığını ifade etti.

The Economic Times'ın aktardığına göre Vawda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisinin, yüksek reel faizlerin ve güçlü doların altın üzerindeki baskıyı devam ettirebileceğini belirtti. Analiste göre ons altında 3 bin 750-3 bin 800 dolar aralığına doğru yaşanabilecek yükselişler yeni satışlarla karşılaşabilir.

ALTIN 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Ons altın, 26 Kasım'da 3 bin 426,35 dolara kadar gerileyerek Ağustos 2025 sonundan bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti. ABD'de açıklanan güçlü enflasyon verileri, Fed'in aralık ayında ve 2027'nin başında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltırken alternatif yatırım araçlarını daha avantajlı hale getiriyor.

ALTIN YENİDEN 5 BİN DOLARI GÖRECEK Mİ?

Vawda, ons altının yeniden 5 bin dolara ulaşmasının mümkün olduğunu ancak 2027'nin ilk yarısında bu seviyenin görülmesini beklemediğini söyledi. Analist, Fed'in faiz artırımlarına son vermesi ve doların değer kaybetmeye başlaması halinde altın fiyatlarının yeniden ivme kazanabileceğini belirtti. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ons altının 2027 ortalarına doğru 4 bin 500 dolara ulaşabileceğini öngördü.

ASYA'DA FİZİKİ ALTIN TALEBİ CANLANDI

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Asya'dan geldi. 27 Kasım itibarıyla bölgenin önemli altın piyasalarında fiziki talebin yeniden güç kazandığı görüldü.

Hindistan'da hem mücevher hem de yatırım amaçlı altın alımları artarken Çin'de bireysel yatırımcıların güçlü talebi, yerel piyasalardaki altın primlerini destekledi. Diğer değerli metaller de haftanın son işlem gününde yükseldi. Spot gümüş yüzde 4,7 artışla 43,44 dolara, platin yüzde 2,3 yükselişle 1.319,96 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 artışla 889,01 dolara ulaştı.