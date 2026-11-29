Akıllı telefon sektöründe RAM tedarik krizinin etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Araştırma şirketi Counterpoint Research'ün yayımladığı son rapora göre, 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 16, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 11 geriledi. Özellikle giriş segmentindeki telefonları olumsuz etkileyen RAM tedarik sıkıntısı, üst segment modellerde de fiyat artışlarına neden oldu. Pazardaki daralmadan en fazla etkilenen işletim sistemi ise Android oldu.

ANDROİD'İN PAZAR PAYI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 79'unu oluşturan Android'in payı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 74'e geriledi. Böylece Android, üçüncü çeyrekler itibarıyla tarihinin en düşük pazar payını kaydetti.

Android'in farklı fiyat segmentlerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olması, sektördeki daralmadan daha fazla etkilenmesine yol açtı. Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri ile Samsung'un piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonlar ise düşüşün daha da derinleşmesini önledi.

APPLE FİYAT ARTIŞLARINA RAĞMEN SATIŞLARINI ARTIRDI

Android cephesinde işler yolunda gitmezken Apple, pazardaki daralmaya rağmen satışlarını artırmayı başardı. iOS, yüzde 21'lik pazar payıyla bugüne kadarki en yüksek üçüncü çeyrek performansını sergiledi. Özellikle iPhone 18 Pro serisine gösterilen yoğun ilgi sayesinde iPhone satışları yıllık bazda yüzde 2 arttı. Apple'ın ürün yelpazesinde yaptığı fiyat artışlarına rağmen tüketici talebinin güçlü kalması da raporun dikkat çeken detaylarından biri oldu.

HUAWEİ, ÇİN'DEKİ DARALMAYA MEYDAN OKUDU

Çin akıllı telefon pazarında ise Huawei'nin performansı öne çıktı. Ülkedeki toplam akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 10 azalırken Huawei, yüzde 12 büyüme kaydetti. Şirketin işletim sistemi HarmonyOS, Çin anakarasındaki akıllı telefon satışlarının yüzde 22'sini oluşturdu. Huawei Enjoy 90 Pro Max, Nova 16 ve Mate 80 serisine yönelik güçlü talep, şirketin büyümesinde önemli rol oynadı.

Ancak Counterpoint, Huawei'nin eylül ayında yaptığı fiyat artışlarının gelecek çeyrekte büyüme ivmesini etkileyebileceğine dikkat çekti.

ABD'DE APPLE, HİNDİSTAN'DA ANDROİD ÖNDE

ABD'de Apple'ın pazar payı bir önceki çeyrekteki yüzde 51 seviyesinden yüzde 54'e yükseldi. Android ise yüzde 46'lık pay elde etti. Android'in geçen yılın aynı dönemindeki payı yüzde 45 seviyesindeydi. Hindistan'da Android, yüzde 92'lik pazar payını koruyarak güçlü konumunu sürdürdü. Çin'de ise Android'in payı yüzde 60'a yükselirken HarmonyOS'in payında gerileme yaşandı.