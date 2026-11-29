Yaklaşan yılbaşı öncesi çalışan, emekli ve memurun gözü maaşlara yapılacak zamlara çevrildi. Konuya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nden milyonlarca vatandaşı umutlandıran bir çıkış geldi. MHP; emekli aylıklarında prim-maaş dengesi sağlanarak emekliler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesini, ilave artış yapılmasını ve asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti.

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HABERİN ÖZETİ MHP’den maaşlar için 3 talep: Emekliye ek zam, memura refah payı, asgari ücrete açlık sınırı barajı MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde emekli aylıklarının iyileştirilmesini, memurlara refah payı verilmesini ve asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti. MHP, emekli aylıklarında prim-maaş dengesinin sağlanarak eşitsizliklerin giderilmesini ve tüm emekli aylıklarına ilave artış yapılmasını istedi. 17 milyonun üzerinde kişinin emekli, dul ve yetim aylığı aldığı, 5 milyonun üzerinde kişinin ise en düşük emekli aylığı aldığı belirtildi. Memur ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak artışta refah payı verilmesi, kamu çalışanlarının ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması ve 1'inci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi talep edildi. Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve çalışanlara büyükşehirlerde kira ile ulaşım desteği verilmesi gerektiği ifade edildi. Haberde, TÜRK-İŞ'in açıkladığı verilere göre ekim ayında açlık sınırının 38 bin 24 TL olarak belirlendiği aktarıldı.

EN BÜYÜK SORUN ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2027 bütçe görüşmelerinde ekonomide en önemli problemin, enflasyon ve hayat pahalılığı olduğuna dikkati çekti.

Başta emekliler, çalışanlar, küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere vatandaşların alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Kalaycı şöyle konuştu:

"PRİM-MAAŞ EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLMELİ"

“Emekli aylıklarında iyileştirmeyi öngören düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağı açıklanmıştır. MHP, emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve prim-maaş dengesi sağlanarak, emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi görüşünü uzun süredir dile getirmektedir. Emekli, dul ve yetim aylığı alan 17 milyonun üzerinde kişi bulunmaktadır. 5 milyonun üzerinde kişi en düşük emekli aylığı almaktadır. Bugün emeklilerin birçoğu geçim sıkıntısı çekmektedir.”

EMEKLİLERE EK ZAM ÇAĞRISI

Tüm emekli aylıklarına ilave artış yapılmasını, ayrıca prim gün sayısı ve ödenen prim tutarının yüksekliğine göre farklı artışlar getirilmesini içerecek yasal düzenlemenin hızla yapılması gerektiğini belirten Kalaycı şunları söyledi:

MEMURA REFAH PAYI

"Memur ve memur emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, kamu çalışanlarına yapılan ek ödemelerin prim matrahına dâhil edilerek emekli aylığına yansıtılmasını ve 1’inci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesini sağlayacak düzenlemeler de yapılmalıdır."

ASGARİ ÜCRETTE 'AÇLIK SINIRI' BARAJI

Asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini belirten Kalaycı, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İş'in açıkladığı verilere göre; geçen ekim ayında açlık sınırı 38 bin 24 TL olarak belirlenmişti.