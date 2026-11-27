Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan emeklilere ek zam çalışması konusunda bugün Beştepe’de önemli bir toplantı yapılacak.

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HABERİN ÖZETİ Milyonların gözü Beştepe'deki zirvede: En düşük emekli maaşı için masadaki rakam belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan emeklilere ek zam çalışmasını görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda alternatifli öneriler hazırlanmış olup, bütçede emekliler için 700-800 milyar liralık kaynak öngörülmektedir. AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 30 bin lira civarında olacağı değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışan ve çalışmayan emekli ayrımı yapılması yerine, prim gün sayıları dikkate alınarak kademeli ek zam uygulanması ihtimali yüksek görülmektedir. Ek zam düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 7-20 Aralık 2026 tarihlerindeki bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'te yasalaştırılması hedeflenmektedir. Emeklilerin ocak maaşlarını hem enflasyon artışı hem de ek zamla birlikte alması planlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki toplantıya ekonomi yönetimi ile AK Parti yöneticileri katılacak. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik hazırlıklarını yaptığı ek zamla ilgili çalışma masaya yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN DEV KAYNAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yapılan emekli zammı çalışması için alternatifli öneriler ve buna göre ortaya çıkacak maliyetler hazırlandı.

Bütçede emekliler için 700-800 milyar liralık bir kaynak öngörüldüğünü belirten AK Parti kurmayları “Hedefimiz bu kaynağın emekliler arasında en adaletli şekilde dağıtılması” dedi. Bu dağılımda emeklilikteki toplam prim gün sayısının belirleyici olacağı belirtiliyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL

AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 30 bin lira civarında olacağı değerlendirmesi yapılıyor.

ÇALIŞAN-ÇALIŞMAYAN AYRIMI YOK

Ek zam düzenlemesinde ‘çalışan-çalışmayan emekli’ ayrımı yapılması önerileri ise karşılık bulmuyor.

Şu anda 2,3 milyon civarında çalışan emekli var. Çalışmayan emeklilere daha fazla ek zam, çalışanlara daha düşük zam yapılmasının kayıt dışı çalışma riskini ortaya çıkaracağını ifade eden AK Partili bazı yöneticiler, emeklilerin prim gün sayıları dikkate alınarak zam oranlarının belirlenmesi gerektiği görüşünde.

KADEMELİ EK ZAM İHTİMALİ YÜKSEK

AK Parti kaynakları “En düşük emekli aylıklarında her seferinde yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle 3 bin 600 gün prim ödeyerek emekli olanlar ile 7-8 bin gün asgari ücretten prim ödeyenler de en düşük aylık alıyor. Bu büyük bir problem. Böyle bir durumda kimseyi sistemde tutamazsınız, çünkü çalışmaya devam edip çok prim ödemenin bir anlamı kalmıyor” değerlendirmesini yaptı.

Bu nedenle prim gün sayıları dikkate alınarak kademeli bir ek zam uygulamasının hayata geçirilmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

KANUN TEKLİFİ MECLİS'E GELECEK

Emeklilere ilişkin ek zam düzenlemesi konusunda hazırlanacak kanun teklifi 2027 bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine getirilecek.

Bütçenin Genel Kurul’daki görüşmeleri 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Aralık 2026 Pazar günü sona erecek. Bu nedenle ek zam düzenlemesinin bu tarihten sonra Meclis’te yasalaştırılması hedefleniyor.

ZAMLI MAAŞ OCAK AYINDA

Yılbaşı öncesinde çıkarılacak yasa kapsamında, emekliler ocak maaşlarını hem enflasyon oranındaki artış hem de yapılacak ek zamla birlikte alacak.