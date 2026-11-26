Emeklilerin beklediği maaş düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, emeklilerin uzun süredir sorun yaşadığını belirterek düzenlemenin bütçeden taviz verilmeden yapılacağını söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşlarına düzenleme açıklaması: İyileştirme çabası içindeyiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerin maaş düzenlemesiyle ilgili bütçe disiplinini bozmadan bir iyileştirme çabası içinde olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerin uzun süredir sorun yaşadığını söyledi. Düzenlemenin bütçeden taviz verilmeden yapılacağını belirtti. Bu çabanın bütçe imkanları ve genel makroekonomik istikrarla birlikte ele alındığını ifade etti. Bütçe hazırlanırken bu konunun zaten düşünüldüğünü belirtti. Erken seçim ihtimaliyle ilgili spekülasyonların doğru olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte fon sorunuyla ilgili gelinen son durum hakkında ortak bir basın toplantısı düzenleyen Cevdet Yılmaz, emeklilerin maaş düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

"EMEKLİLERİMİZ ÜZERİNDEN SEÇİM TARTIŞMASI YAPILIYOR"

"Erken seçim" ihtimaliyle ilgili gelen bir soru üzerine emeklilere yapılacak düzenlemeyi de hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim tarihi 2028 yılında bunun üzerinden birtakım varsayımlar, spekülasyonlar yapıp bizim sosyal amaçlı yaptığımız çalışmaları da bununla ilişkilendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle emeklilerimizle ilgili bir çalışmamız üzerinden bu tartışmaların yapıldığını görüyoruz.

"EMEKLİLERİMİZİN UZUN ZAMANDIR YAŞADIĞI MESELELER VAR"

Bizim burada kesinlikle bütçe disiplinini bozma gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Tam tersine emeklilerimizin uzun zamandır yaşadığı meseleler var. Sayın Cumhurbaşkanımız da hiçbir zaman bu kesimin meselelerine kayıtsız kalmış bir siyasi anlayışta değil. Bunu da defalarca ortaya koydu. Dolayısıyla burada bir iyileştirmeye dönük bir çaba içindeyiz. Ama bu çabayı da tabii ki bütçe imkanlarımızla ve genel makroekonomik istikrarımızla birlikte ele alıyoruz. Bütçemizi hazırlarken de bunu zaten bütçemizin içinde düşünerek hazırladık."