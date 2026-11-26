Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon sorununda gelinen son durum hakkında ortak bilgilendirme toplantısı yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Erken seçim olacak mı? Cevdet Yılmaz açıkladı Ayrıntılar geliyor...

ERKEN SEÇİM OLACAK MI? CEVDET YILMAZ NET KONUŞTU

Cevdet Yılmaz, "Erken ya da baskın seçim olur mu?" yönünde gelen soruya cevap verdi. Yılmaz seçimlerle ilgili 2028'i işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerle ilgili spekülatif birtakım haberlere, yorumlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak. Bir ay önce, iki ay önce olabilir mi? Böyle bir tartışmamız var biliyorsunuz. Bu da erken seçim olarak nitelendirilemez. Öne alınmış seçim diyoruz buna. Bir miktar öne alınmış bir seçim elbette olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı perspektifiyle bakıyoruz. Ama seçim tarihinde bir tartışma yok."