Soruşturma konusu olan fon vurgunuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak bilgilendirme toplantısı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: YAKLAŞIK 200 MİLYAR ÖDEME YAPILDI

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"28 Ağustos 2026 tarihinde SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayımlamıştır. Rehber 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Rehber bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış, düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır.

15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorunlu fonlar bir karantinaya alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ise 17.09.2026 tarihli kararı ile 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun kurulca belirlenecek yöntem ile tasfiyesine karar vermiştir. Değerli basın mensupları, Merkezi Kayıt Kurumumuzun verilerine göre tasfiye karar tarihi itibariyle tasfiye kapsamındaki 131 adet fonun tekil yatırımcısı 455.758 kişi olarak belirlenmiştir. Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını toplam portföy değerinin ise yüzde yedi virgül yedisini oluşturmaktadır.

Oranların bu seviyelerde olması yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle çok boyutlu şekilde gidilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 29 Eylül tarihinde tasfiye süreçlerinin kurumlarımızın genel koordinasyonunu sağlayarak sürdürülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için başkanlığımda fon koordinasyon kurulu kurulmuştur. Toplamda kurulumuz 11 defa toplanmış çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir. Bu genel toplantılar dışında da çeşitli özel konulara ilişkin kurumlarımızın çok sayıda alt çalışmaları da yapılmıştır.

Gerek yargı, gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Fon Koordinasyon Kurulu genel ilkeleri belirlemekte, ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamaktadır. Her kurum kendi alanında kararlarını almakta ve kamuoyu ile bunları paylaşmaktadır.

Fon Koordinasyon Kurulumuzun teşkili ile eş anlı olarak sürecin her yönüyle incelenmesi ve denetlenmesi adına Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulumuz görevlendirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır.

"HERKESE 1 MİLYON TL ÖDEME DİYE BİR KURAL YOK"

Hata, ihmal ve kusurların tespitinin yanı sıra sistemdeki açıkların belirlenmesi ve bir daha benzer hadiseler yaşanmaması için yapılması gerekenler de Devlet Denetleme Kurulumuzun gündemindedir. Denetim mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmasının kapsamı da genişlemiştir.

131 fondan 122 fonda 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Aşağı yukarı 200 milyara yakın bir ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Toplam 455.758 tekil yatırımcının 444.987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların aşağı yukarı %98'ine tekabül etmektedir. 401.754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin ara ödeme olarak veya olağan tasfiye sürecinde tamamı ödenmiş olacaktır yarın itibariyle. Bu da toplam tekil yatırımcının yüzde seksen sekizine tekabül eden bir rakamdır. Bu süreçte nakdi olarak 21 bin 723 kişi kanuni çerçevede esas aldığımız 1 milyon TL ödeme almıştır.

''BÜTÇEMİZDEN TEK KURUŞ ÖDEME YAPILMAMIŞTIR''

Bu 199 milyarı aşkın ödemede tek kuruş bütçemizden, hazinemizden ödeme yapılmamıştır. Bütün ödemeler, fonlardaki likit kaynaklar kullanılarak ayni ödemelerle veya geri kazanım hesaplarındaki birikimlerle gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL alan yok şeklinde bir takım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın itibariyle 21 bin 723 kişi 1 milyon TL ödeme almıştır nakdi olarak. Aynı olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığınızda bu rakam 40 binin üstüne çıkmaktadır.

Herkese 1 milyon TL ödeme diye bir kural yok. 1 milyon TL'ye kadar ödeme kuralı var kanundan kaynaklanan. Dolayısıyla alacağı 1 milyonun altında olan doğal olarak 1 milyonun altında bir ara ödeme almıştır.

Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Fondaki değeri arttı bu 1 milyonun. 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada bu yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse yani daha önce girdiği paranın eşit rakamını veya fazlasını sistemden çektiyse artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor. Böyle durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Çünkü bunlar zaten kanunda öngörülen net yatırım tutarını kendileri sistemden o miktarlarda çıkarak elde etmişlerdir."

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: 138 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur.

Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar TL'ye tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği işlemler çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nca gerekli adımlar atılmıştır.

Tutuklama, adli kontrol ve yakınma tedbirleri her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Burada özellikle belirtmek isterim ki tutuklama ceza muhakemeleri kanunun 100. maddesi uyarınca ancak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde başvurulacak istisnai bir koruma tedbirdir.

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibariyle 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir. Soruşturmalar neticesinde maddi kaynakların yurt dışına kanun dışı yollarla aktarılanlar konusunda da Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık. İnşallah yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden bu yabancı paranın getirilmesi için adli iş birliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızla bu süreci cerrahi titizlikle ele alıyor, Adalet Bakanlığı olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu tavizsiz yerine getiriyoruz.

Devletimizin en üst düzeyde üstlendiği, bu sorumluluğa verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz işinin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum. Bizim milletimizden başka baş tacı yapacak bir değerimiz yoktur. Milletimiz adına, milletimizin hak ve hukukuna kasteden kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. Elbette sermaye piyasası kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir.

İddianamede yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargı almasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız gece gündüz fedakarca çalışmaktadır. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi, yargı teşkilatı adına şükranlarımı sunuyorum. Biz manipülasyon yapan vurguncuyla iyi niyetli yatırımcıyı kesinlikle ayırmak için bu süreçte hassasiyet güdüyoruz."

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: MANİPÜLASYONA KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Sermaye Piyasası Kurulumuz ağustos sonunda bir fon rehberi yayınladı. Aslında bu rehberle bu tür riskleri önemli ölçüde bir daha yani bu türden sorunların yaşanmaması için bu türden riskleri minimize edecek çok kritik düzenlemeleri içeren bir fon rehberi hayata geçirildi. Burada serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildi. Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdikleri işlemler fon-portföy değerinin %20 gibi üst sınırına bağlandı. Yine serbest fonların portföy içeriğinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hale getirildi. Böylece şeffaflık arttırıldı.

KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiği %5'den %3'e indirildi ve dolaylı payı %10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başlandı. Bütün bu adımlar aslında bu fonlarda şeffaflığı arttıran ve yoğunlaşmayı azaltan ilişkili partilerle, kesimlerle riskleri azaltan düzenlemeler. Tabii bunlarla yetinmedik. Özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların ters repo-repo işlemlerine yönelik takas bank güvencesinin kapsamı genişletildi.

Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi arttırmak için asgari %10 DİPS kira sertifikası şartı getirildi. Yine son dönemde bu fonlara giriş için nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi ve bütün yatırımcılar bu fonlara girerken nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda. Burada riskler çok net bir şekilde ortaya konuluyor.

Önümüzdeki dönemde piyasa gözetim ve denetimin güçlendirilmesi hususu bizim önemli bir önceliğimiz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlevini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir SPK dönüşüm projesi çalışılıyor, hazırlanıyor. Bu çerçevede yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Sermaye Piyasası Kurulumuz TÜBİTAK gibi birtakım kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak.

"SPK KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK"

Sermaye Piyasası Kanunu'nda birtakım önemli değişiklikler yapılacak, kurumsal kapasite güçlendirilecek ve özellikle de endeks sağlayıcı MSCI ile uyum sürecinin hızlandırılması bizim önceliklerimiz arasında. Sermaye Piyasası Kanunu ne getirecek? Bu yapısal bir düzenleme ve dediğim gibi bu türden bir sorunun bir daha yaşanmaması için önemli bir mevzuat değişikliğini içeriyor. Sorunlu fonlara erken ve etkin müdahale yetkisi alınıyor. Yani SPK'ya bu yetkiler alınıyor. SPK'ya fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye etkisi bu anlamda güçlendiriliyor. Zararların tazminine yönelik düzenlemeler var. Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor.

Hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri platformu tabii ki kurulacak. Bu dönemde biz Belgi Denetim Kurulu'ndan 25 müfettişi Sermaye Piyasası Kurulu'nda görevlendirdik. Böylece SPK'nın gözetim ve denetim kapasitesini ciddi bir şekilde güçlendirdik. Tabii sermaye piyasası kurulumuzun devam eden incelemeleri var.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonlarda manipülasyon ederek incelemesini Kasım ayı sonunda tamamlaması bekleniyor. Bu manipülasyona uğramış fonlarla ilişkili incelemeler bu ay sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Bu anlamda belirsizlik azalmış olacak. 16 Eylül 26 Kasım döneminde 56 hisse taranmış, fonlarla alakalı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK suç duyurusuna bulunmuş. 591 kişiye hakkında işlem yasağı getirilmiş, uygulanmış. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir.

Bu tasfiye için özel bir kanun çıkartılmıştı. Bu anlamda bir mekanizma kurmuş ama o mekanizmayı şimdi kalıcı bir şekilde mevzuata taşıyoruz.

Erken uyarı sistemi çok değerli. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezinin kurulması ve bankacılık sektörü dahil kurumlar arası bilgi paylaşımının hızlandırılması da bu yasal düzenlemenin içinde var olan bir husus. Tabi caydırıcılığın arttırılması lazım. Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır.

Fonların koordineli işlemlerine yönelik güvenilir ve sürekli yaptırımların uygulanması. Bu koşulu Meclis'e sevk edilecek kanunla sağlamış olacağız. Yani yasal altyapısı hazırlanmış olacak. Tabii ki kurumsal kapasite de güçlendiriliyor. Dolayısıyla Meclis'e sevk edilecek kanun aslında MSCI'nin gündeme getirdiği önemli bir hususu içeriyor. Bu birinci konu.

Ümit ediyoruz ki bu yasa bütçe görüşmelerinden hemen sonra veya yeni yılın başında gündeme alınır ve hızlı bir şekilde bu düzenlemeler hayata geçirilir.

İkinci önemli konu, açıklanan fiili dolaşım oranlarının bağımsız olarak doğrulanması sağlayacak standartların geliştirilmesi. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulumuz bir tebliğ çalışmasını başlattı. Tabi burada şunu yine ifade edeyim. Daha önce fon rehberi kapsamında hayata geçirdiğimiz bazı düzenlemeler aslında MSCI'ya uyum süreci anlamında önemli adımları içeriyor. Pay sahipliğinde şeffaflık konusunu biz fon rehberiyle çözdük.

Fonlardan çıkış oldu mu? Tabii ki oldu. Bu çıkışın tamamına yakını banka mevduatına geçti. Bu dönemde mevduatta TL payı değişmedi.

Güven yeniden gelecek ve biz inanıyoruz ki tekrar sermaye piyasası araçlarına olan ilgi artacak. Bu dönemde mevduatta TL payı çok değişmedi.

Ayrıntılar geliyor...