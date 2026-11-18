Emekli maaş zammı için gözler Ocak ayına çevrildi. TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun yanı sıra emeklilere ek artış yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. Emeklilerle beraber yeni yılda milyonlarca kamu kurumu çalışanı memurun, asgari ücretlinin maaşı da değişecek. Emekli maaşıyla beraber dul ve yetim aylığı, 65 yaş maaşı, öğrenci bursları ve diğer birçok ödeme artış gösterecek. Temmuz ayında yapılan son maaş artışıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olmuştu. 2026 yılının ikinci yarısında dört aylık veriye göre emekliler şimdiden yüzde 8,29 zam almayı garantilemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından seyyanen artışın detayları merak konusu oldu. Peki Emekli seyyanen zam ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte, 4A, 4B, 4C emeklileri için maaş zammı gelişmeleri…

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM 2027 NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarının idrakinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunlara çözüm üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

AK Parti Grup yönetiminin ve ekonomi kurmaylarının gerekli hazırlıklarını yürüttükleri çalışmanın genel çerçevesini kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Erdoğan “ Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.” dedi.

Emekliye seyyanen zam oranına ilişkin kesin bir ifade yer almazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emeklilere yapılacak düzenlemeyle ilgili çalışmalarında sona geldi.

Kamuoyunda seyyanen artışın 5 bin lira ila 10 bin lira arasında olacağı konuşulurken en düşük emekli aylığının 30 bin liranın üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim enflasyonuna göre şimdiden % 8,29 zam almayı garantiledi. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu ile beraber emeklilerin sadece enflasyon zam oranının %10’un üzerinde olması bekleniyor.

Seyyanen artışın 5 bin lira olması durumunda en düşük emekli aylığı 28 bin 552 lira olacak. Bu orana beklentiye göre %10 enflasyon artışının da eklendiği senaryoda maaşlar 2 bin 852 lira yükselecek ve en düşük emekli maaşı 31 bin 404 liraya ulaşacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra en düşük memur emeklisine de seyyanen artış yansıtılacak. Memur emeklilerine enflasyonla beraber toplu sözleşme zammı da yansıtılıyor.

Emekli maaşlarına yapılacak artışa yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na kanun teklifi gelecek. Kanun teklifi oylamaya sunulduktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirmenin sene başından önce hayata geçirileceğini söyledi.