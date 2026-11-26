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İstanbul
Emekli promosyonlarında ve ihtiyaç kredilerinde Kasım ayının son fırsatı başladı. Bankalar 32 bin TL’ye varan promosyon, 650 bin TL’ye kadar kredi ve yüzde 0 faizli nakit desteği sunmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte güncel banka kampanyaları...
Bankaların Güncel Kampanya ve Kredi Fırsatları
1. DenizBank
- 30.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu
- 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
- Yeni müşterilere özel
QNB
- 20.000 TL’ye varan emekli promosyonu
- 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
- 200.000 TL’ye varan, 24 ay vadeli %3,19 faizli ihtiyaç kredisi
- 100.000 TL’ye varan %0 faizli taksitli ek hesap
Yeni müşterilere özel
3. Odeabank
- 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %2,99
- Önceki faiz oranı: %3,05
GetirFinans
- 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %2,89
- Önceki faiz oranı: %3,29
- Yıllık %40 faizle mevduat kazancı
- Yeni müşterilere özel
- Kampanya süresi: Son 5 gün
ON Dijital
- 600.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,19
- Vade: 24 ay
- Yeni müşterilere özel
İş Bankası
- 25.000 TL’ye varan toplam promosyon fırsatı
- 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 10.000 TL’ye varan MaxiPuan
Ziraat Bankası
- 12.000 TL’ye varan emekli maaşı promosyonu
- 40.000 TL’ye varan, 12 ay vadeli faizsiz kredi
- Ücretsiz havale imkânı
- Yeni müşterilere özel
ING
- Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu
- Yeni müşterilere özel
Türkiye Finans Katılım Bankası
- 50.000 TL’ye varan ihtiyaç finansmanı
- Kâr payı: %0
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel
Halkbank
- SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
Enpara
- 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %2,79
- Vade: 12 ay
- Masrafsız bankacılık
- Yeni müşterilere özel
Akbank
- SGK emekli maaşını taşıyanlara veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 125.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
- Yeni müşterilere özel
Anadolubank
- 350.000 TL’ye varan dijital kredi
- Faiz oranı: %3,09
Kuveyt Türk
- 100.000 TL’ye varan ihtiyaç kart
- Kâr payı: %1,99
- Vade: 12 ay
- 2 ay erteleme imkânı
- Sağlam Kart'ta koşulsuz şartsız kart ücreti yok
TEB
- 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %0
- Vade: 6 ay
- 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
- Faiz oranı: %0
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel
Vakıf Katılım
- Kredi kartlarıyla eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit
- 99/1 Hoş Geldin Avantajlı Oranıyla günlük hesap
Emlak Katılım
- 1.000 TL’ye varan Paraf Para
- Kâr payı: %0
- Yeni müşterilere özel
Yapı Kredi
- Emekli promosyon fırsatı
- Faiz oranı: %5,29
Aktif Bank
- 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı kredi
- Faiz oranı: %3,39
- Vade: 12 ay
HSBC
- 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,64
- Vade: 24 ay
Haftanın Öne Çıkan Fırsatları
- Akbank: 35.000 TL
- Türkiye Finans Katılım Bankası: 50.000 TL – %0 kâr payı
-TEB: 75.000 TL – %0 faiz
- DenizBank: 100.000 TL – %0 faiz
QNB: 150.000 TL – %0 faiz
Akbank: 125.000 TL – %0 faiz
Garanti BBVA: 25.000 TL tanışma ödülü
İş Bankası: 100.000 TL – %0,99 faiz
Alternatif Bank: 400.000 TL – %2,99 faiz
Garanti BBVA: 100.000 TL – %0 faiz