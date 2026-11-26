Emekli promosyonlarında ve ihtiyaç kredilerinde Kasım ayının son fırsatı başladı. Bankalar 32 bin TL’ye varan promosyon, 650 bin TL’ye kadar kredi ve yüzde 0 faizli nakit desteği sunmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte güncel banka kampanyaları...