Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya ve Eskişehir'de gece eğitimleri sırasında kaza kırıma uğrayan S-70 ve Cougar tipi helikopterlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kazaların hemen ardından adli ve idari süreçlerin başlatıldığını belirten Bakanlık, görevlendirilen tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekiplerinin her iki ilde incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ MSB'den helikopter kazalarına ilişkin yeni açıklama Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarına, Libya'daki saldırılara ve Somali'deki askeri tesislere ilişkin açıklamalarda bulundu. Malatya ve Eskişehir'de gece eğitimleri sırasında kaza kırıma uğrayan S-70 ve Cougar tipi helikopterlere ilişkin adli ve idari süreçlerin başlatıldığı, tahkikat heyetlerinin incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Kazaların nedenlerinin belirlenmesi için tüm olasılıkların değerlendirildiği ve ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Libya'da Rus gemisine yönelik saldırılara değinilerek, Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz'e yansımalarının ve deniz güvenliğine yönelik tehditlerin yakından takip edildiği bildirildi. Somali'de temeli atılan deniz kuvvetleri tesislerinin, ülkenin deniz güvenliğinin sağlanması ve askerî altyapısının güçlendirilmesi amacıyla inşa edildiği kaydedildi.

TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Kazaların nedenlerinin belirlenmesi için tüm olasılıkların değerlendirildiğini kaydeden MSB, ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından da adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Bakanlık, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

LİBYA'DA RUS GEMİSİNE SALDIRI

Libya'da Rus gemisine yönelik saldırıya da değinen MSB, Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz'e yansımalarının ve deniz güvenliğine yönelik tehditlerin yakından takip edildiğini bildirdi. Libya'nın Bingazi Limanı ve açıklarında gemilere yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşıdığı belirtilirken, savaşan taraflara uluslararası hukuk kurallarına uyma ve sivil gemileri hedef almama çağrısı yapıldı.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Akdeniz'de seyir emniyetinin sağlanması, Türkiye'nin deniz yetki alanlarının ve kritik altyapılarının korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini açıkladı.

SOMALİ'DEKİ ASKERÎ TESİSLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

MSB, Somali'de temeli atılan deniz kuvvetleri tesislerinin ülkenin deniz güvenliğinin sağlanması ve askerî altyapısının güçlendirilmesi amacıyla inşa edildiğini bildirdi. Türkiye'nin Somali'ye terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında destek verdiği belirtildi.

Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve Türkiye'nin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmaların Somali makamlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğü kaydedildi.