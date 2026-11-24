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İstanbul
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Yörükakçayır Mahallesi sınırları içerisinde askeri helikopter düştü. Olay yerinde kurtarma çalışmaları için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı olaya dair ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düşen helikopterde soğutma çalışması başlatıldı. Öte yandan, kaza mahalli üzerinde bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği görüldü.