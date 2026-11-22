Milli Savunma Bakanlığı, İstihkam Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, silah kazası sonucu 21 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

https://x.com/tcsavunma/status/2124250428657549343