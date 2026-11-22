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İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı, İstihkam Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman silah arkadaşımız, silah kazası sonucu 21 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."