Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularına cevap verdi.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Avrupa'ya vize serbestliği açıklaması: Cumhurbaşkanımız talimat verdi, Meclis'e geliyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatlerinde yaşadığı vize sorunları ve vize serbestliği için yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının talimat verdiğini belirten Fidan, vize serbestliğinin hayata geçmesi için Meclis'ten geçirilmesi gereken birkaç konu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurumlar arası çalışmaların bittiği ve hazırlanan taslak üzerinden Avrupalılarla teknik düzeyde görüşmelerin yürütüldüğü aktarıldı. AB'de 2025 rakamlarıyla her 100 başvurudan 85-86'sının kabul edildiği, 1.2-1.3 milyon başvurudan 1 milyon küsuruna vize verildiği ancak verilemeyenlerin de olduğu kaydedildi. Avrupa'da aşırı sağın göç politikaları nedeniyle hükümetlerin vizede frene bastığı, bu durumdan özellikle genç nüfus ve öğrenci hareketliliğinin etkilendiği belirtildi. Geç vize alan vatandaşlar için hem merkezden hem de yerelden müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

Türk vatandaşlarının Avrupa'ya gitmek için yaşadığı vize sorunlarının çözülmesiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Fidan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi." diyerek çalışmaların sürdüğünü belirtti. Fidan "Vize serbestliğinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclis'ten geçirmemiz gerekiyor." dedi.

"AVRUPA'DA AŞIRI SAĞIN GÖÇ POLİTİKALARI HÜKÜMETLERİ VİZEDE FRENLEMEYE İTMİŞ DURUMDA"

"Yapısal en büyük sorun Avrupa devletlerinin hepsinin bizimle ilişkileri. Avrupa Birliği diye bir yapı olmasa biz Avrupa'dan belki bu ülkelerin yarısından fazlasıyla vize sorunumuz olmayacak. Ama Avrupa Birliği ortak karar alıp Schengen bölgesine işi soktuğu için biz Schengen'e vizesine tabi ülke durumuna düşmüş durumdayız.

AB'de 2025 rakamlarıyla her 100 başvurudan 85 ve 86'sı kabul ediliyor. 14-15'i kabul edilmiyor. 1.2-1.3 milyon vatandaşımız vize için başvuruyor. Aşağı yukarı işte 1 milyon küsür vize veriliyor ama verilemeyenler de oluyor.

Diğer taraftan Avrupa'da özellikle aşırı sağın göç politikaları üzerinden hükümetlere yüklenmesi ve bir taban bulması birçok hükümeti vize politikalarında aşırı fren basmaya itmiş durumda. Özellikle genç nüfus bundan etkileniyor. Öğrenci hareketliliğine gelen kısıtlamalar var.

"GEÇ VİZE ALINDIĞINI GÖRÜNCE MUAZZAM BİR MÜDAHALEDE BULUNUYORUZ"

Özellikle belli kabulleri alan kardeşlerimizin daha geç vize aldığını gördükçe bunlara hem merkezden hem yerelden muazzam bir müdahalede bulunuyoruz. Şimdi Avrupa Birliği bunun farkında, yani buradan bizim bir noktaya evrilmemiz gerekiyor. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu vize serbestliğinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclisten geçirmemiz gerekiyor.

Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Kurumlar arası çalışmalar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in başkanlığında da bitmiş durumda. Şu anda hazırlanan taslağı yakında bitirip Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor bizim AB Başkanlığı'ndaki ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız. Böyle yürüyen teknik süreçleri de var."