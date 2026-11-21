Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2013 yılında başlayan vize serbestisi sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak düzenlemeler için Ankara'da çalışmalara hız verildi. Türkiye'nin bugüne kadar 72 kriterden 66'sını tamamladığını belirten Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, geriye kalan 6 kriterin taslak çalışmaları için Meclis'i işaret etti.

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HABERİN ÖZETİ Vizesiz Avrupa için kritik adım: Eksik 6 kriter Meclis'e geliyor Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi sürecinde, geriye kalan 6 kriter için çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği ve gözlerin Meclis'e çevrildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, vize serbestisi için eksik kalan 6 kriterin taslak çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bu taslak çalışmanın bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine geleceği bilgisi verildi. Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahatini öngören Vize Serbestisi Diyaloğu 2013'te başlamış ve AB'nin belirlediği 72 kriterden 66'sı karşılanmıştır. Tamamlanması beklenen kriterler arasında terörle mücadele yasasında değişiklik, Europol ile işbirliği anlaşması, suç bağlantılı konularda AB üyeleriyle işbirliği, yolsuzlukla mücadele alanında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun önerilerinin uygulanması, Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması ve kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi yer almaktadır. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, ekim ayındaki Ankara ziyaretinde yetkililerin en üst düzeyde bu kriterlerin yerine getirilmesi için talimat aldıklarını söylediğini ifade etmiştir.

GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde sürece ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi için eksik kalan altı kriterin kabul edilmesiyle ilgili taslak çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Bakan Fidan, taslak çalışmanın bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine geleceği bilgisini verdi.

VİZESİZ AVRUPA İÇİN 6 KRİTER KALDI

Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmesini öngören Vize Serbestisi Diyaloğu 2013 yılında başladı.

Avrupa Birliği, sürecin tamamlanması için Türkiye'nin önüne 72 kriter getirdi. Ankara bu kriterlerden 66'sını karşıladı, geriye altı kriter kaldı.

Tamamlanması beklenen kriterler arasında şunlar bulunuyor:

"- Terörle mücadele yasasında değişiklik

- AB Polis Örgütü Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması

- Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi

- Yolsuzlukla mücadele alanında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun önerilerinin uygulanması

- Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması

- Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin AVB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi"

"ALTI KRİTER İÇİN ÜST DÜZEY TALİMAT VERİLDİ"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, geçen ekim ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından gazetecilerle buluşan Büyükelçi Orav, görüşmelerinde vize serbestisi sürecinin de gündeme geldiğini, görüşmelerde bu konuyu da ele aldıklarını anlatmıştı.

Orav, yaptığı görüşmelerde yetkililerin en üst düzeyde bu kriterlerin yerine getirilmesi için talimat aldıklarını söylediğini ifade etmişti.