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İstanbul
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2013 yılında başlayan vize serbestisi sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak düzenlemeler için Ankara'da çalışmalara hız verildi. Türkiye'nin bugüne kadar 72 kriterden 66'sını tamamladığını belirten Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, geriye kalan 6 kriterin taslak çalışmaları için Meclis'i işaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde sürece ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi için eksik kalan altı kriterin kabul edilmesiyle ilgili taslak çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.
Bakan Fidan, taslak çalışmanın bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine geleceği bilgisini verdi.
Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmesini öngören Vize Serbestisi Diyaloğu 2013 yılında başladı.
Avrupa Birliği, sürecin tamamlanması için Türkiye'nin önüne 72 kriter getirdi. Ankara bu kriterlerden 66'sını karşıladı, geriye altı kriter kaldı.
Tamamlanması beklenen kriterler arasında şunlar bulunuyor:
"- Terörle mücadele yasasında değişiklik
- AB Polis Örgütü Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması
- Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi
- Yolsuzlukla mücadele alanında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun önerilerinin uygulanması
- Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması
- Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin AVB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi"
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, geçen ekim ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından gazetecilerle buluşan Büyükelçi Orav, görüşmelerinde vize serbestisi sürecinin de gündeme geldiğini, görüşmelerde bu konuyu da ele aldıklarını anlatmıştı.
Orav, yaptığı görüşmelerde yetkililerin en üst düzeyde bu kriterlerin yerine getirilmesi için talimat aldıklarını söylediğini ifade etmişti.