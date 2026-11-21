İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bahar havası yaşayan İstanbul’da hava bir anda değişecek. Yeni haftada fırtına ve yağmur etkili olurken hava sıcaklığı bir gecede 8 derece birden düşecek.

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HABERİN ÖZETİ AKOM gün verip uyardı: İstanbul Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek AKOM'un yayımladığı rapora göre, İstanbul'da yeni haftada fırtına ve yağmur etkili olurken hava sıcaklığı bir gecede 8 derece birden düşecek. Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Pazartesi gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 17-20 derece aralığında seyredecek. Pazartesi akşamı itibarıyla sıcaklıklar hızla düşecek; en yüksek sıcaklığın Pazartesi 20 derece, Salı günü ise 12 derece olması bekleniyor. 23 Kasım Pazartesi günü lodos fırtınası ve akşam yağmur beklenirken, 24 Kasım Salı sabahı yağmurlu olacak ve sıcaklık en düşük 7 dereceye kadar inecek.

AKOM’un yayınladığı rapora göre İstanbul’da Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili olmaya devam ederken, Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı havanın giriş yapacak.

Yeni hafta başına kadar (Pazartesi) bölgede etkili olması beklenen sistemler nedeni ile aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanırken, sıcaklıklar 17-20 derece aralığında seyredecek.

Öte yandan Pazartesi akşam saatleri itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul’da hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde düşecek. Pazartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece iken, Salı günü hissedilecek en yüksek hava sıcaklığının ise 12 derece olması bekleniyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

22 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 13, en yüksek 16 derece.

23 Kasım 2026 Pazartesi: Lodos fırtınası, akşam yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 12, en yüksek 20 derece.

24 Kasım 2026 Salı: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 12 derece.

25 Kasım 2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 13 derece.

26 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 14 derece.

27 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 6, en yüksek 13 derece.