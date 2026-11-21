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İstanbul
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bahar havası yaşayan İstanbul’da hava bir anda değişecek. Yeni haftada fırtına ve yağmur etkili olurken hava sıcaklığı bir gecede 8 derece birden düşecek.
AKOM’un yayınladığı rapora göre İstanbul’da Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili olmaya devam ederken, Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı havanın giriş yapacak.
Yeni hafta başına kadar (Pazartesi) bölgede etkili olması beklenen sistemler nedeni ile aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanırken, sıcaklıklar 17-20 derece aralığında seyredecek.
Öte yandan Pazartesi akşam saatleri itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul’da hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde düşecek. Pazartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece iken, Salı günü hissedilecek en yüksek hava sıcaklığının ise 12 derece olması bekleniyor.
HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU
22 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 13, en yüksek 16 derece.
23 Kasım 2026 Pazartesi: Lodos fırtınası, akşam yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 12, en yüksek 20 derece.
24 Kasım 2026 Salı: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 12 derece.
25 Kasım 2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 13 derece.
26 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 14 derece.
27 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 6, en yüksek 13 derece.