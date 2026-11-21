Uluslararası projelerdeki çalışmalarıyla gündeme gelen Boran Kuzum’un sette yaşadığı kaza, çekim ekibine de kısa süreli endişe yaşattı. Ameliyat geçirdiğini doğrulayan oyuncu, olayın küçük bir set kazası olduğunu belirterek yaşananları anlattı. Kuzum’un açıklaması, sakatlığın çekimler sırasında meydana geldiğini gözler önüne serdi.

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HABERİN ÖZETİ Boran Kuzum’dan korkutan haber! İtalya’daki set kazası ameliyatla sonuçlandı Uluslararası projelerdeki çalışmalarıyla bilinen oyuncu Boran Kuzum, İtalya'daki çekimler sırasında ayağının dönmesi sonucu küçük bir set kazası geçirerek ameliyat oldu. Boran Kuzum, Netflix'in Big Mistakes dizisinin ikinci sezon çekimleri için İtalya'da bulunuyor. Çekimlerin son sahnesinde ayağı dönen oyuncu sakatlanarak ameliyata alındı. Kuzum, yaşadığı olayın ciddi bir set kazasından ziyade çekimler sırasında yaşanan talihsiz bir durum olduğunu belirtti. Oyuncu, ameliyat olduğunu doğrulayarak gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

BORAN KUZUM’DAN KORKUTAN HABER

Oyuncu Boran Kuzum, Netflix'in Big Mistakes dizisinin ikinci sezon çekimleri için bir süredir İtalya'da bulunuyor. Yoğun çekim takvimi devam ederken dizinin son sahnesinde ayağının dönmesi sonucu sakatlanan oyuncu, tedavi için ameliyata alındı. Sette yaşadığı kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri de paylaşan Kuzum, ameliyat sürecini doğruladı.

“AMELİYAT OLDUM ARKADAŞLAR”

Muhabirlerin sağlık durumunu sorması üzerine 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Boran Kuzum, yaşadığı kazanın detaylarını anlattı. Olayın ciddi bir set kazasından ziyade çekimler sırasında yaşanan talihsiz bir durum olduğunu ifade eden oyuncu, şu sözleri kullandı:

“Küçük bir set kazası. Big Mistakes’in 2. sezonunu çekiyoruz İtalya’da. Son sahnede ayağım döndü. Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir.”

SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU OLDU

Ameliyat geçirdiğini açıklayan Boran Kuzum'un iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak edilmeye başlandı. Oyuncu, yaptığı açıklamada tedavi sürecinin ayrıntılarına ve setlere ne zaman döneceğine ilişkin bilgi vermedi. Kuzum'un yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayranları, oyuncudan gelecek yeni açıklamaları bekliyor.

BIG MISTAKES DİZİSİNİN KONUSU NE?

Netflix'in kara komedi ve suç türündeki dizisi Big Mistakes, büyükannelerine hediye almak isteyen Nicky ve Morgan adlı iki kardeşin başına gelenleri konu alıyor. Büyükanneleri için kolye çalmaya kalkışan ikili, beklenmedik şekilde organize suç dünyasının içine sürükleniyor. Suç örgütü tarafından tehdit edilen kardeşler, tehlikeli görevleri yerine getirirken bir yandan da aile ilişkilerini ve günlük hayatlarını ayakta tutmaya çalışıyor. İkinci sezonda ise aileyi bekleyen yeni tehlikeler ve suç dünyasıyla bağlantılı gelişmeler ön plana çıkıyor.

BIG MISTAKES DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Abby Quinn, Boran Kuzum, Jack Innanen, Elizabeth Perkins, Mark Ivanir ve Jacob Gutierrez bulunuyor. İkinci sezonda kadroya ayrıca Lorenzo de Moor, Poorna Jagannathan, Randall Park, Debi Mazar, T.R. Knight ve Jeff Perry katılıyor. Boran Kuzum ise dizide Yusuf karakterine hayat veriyor.

