Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Boran Kuzum’dan İstanbul’u terk etti iddialarına hızlı cevap! Sevenlerini güldürdü

Şu sıralar son projesi Big Mistakes adından söz ettiren Boran Kuzum’un İstanbul’u terk ederek Los Angeles’a taşındığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine herhangi bir açıklamada bulunmayan Kuzum sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerini güldüren bir hamle yaptı.

Uluslararası projelerde adından sıkça söz ettiren oyuncu Boran Kuzum’un ’a taşındığı yönündeki iddialar ortalığı kasıp kavurmuştu. Çıkan haberlere doğrudan bir açıklama yapmayan ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden komik bir paylaşımda bulundu.

BORAN KUZUM’DAN İSTANBUL’U TERK ETTİ İDDİALARINA CEVAP

Son projesi Big Mistakes ile adından sıkça söz ettiren Boran Kuzum, uluslararası başarılarıyla gündemdeki yerini koruyor. ABD yapımı dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncunun yolculuğu konuşulmaya devam ederken, magazin kulislerinde ortaya atılan bir iddia da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci Hakan Kanburoğlu, kaleme aldığı yazısında Kuzum’un kariyerine Amerika’da devam etme kararı aldığını ve bu doğrultuda İstanbul’dan ayrılarak Los Angeles’a taşındığını öne sürdü. Söz konusu iddia, kısa sürede sosyal medyada ve magazin basınında gündem olurken, oyuncunun hayranları da gelişmeleri yakından takip etti.

Ancak Boran Kuzum, hakkında çıkan bu söylentilere sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, iddiaları ciddiye almak yerine esprili bir dille cevaplayarak tartışmalara son noktayı koydu. Kuzum, Los Angeles’a taşındığı yönündeki haberleri, “O sırada ben İstanbul’da kanal tedavisi oluyorum” notunu paylaştığı bir gönderiyle ti’ye aldı.

UZUN SÜREN SEÇME VE BEKLEME SÜREÇLERİNDEN GEÇTİ

Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda Los Angeles’a gitme kararının ardındaki motivasyonu da samimiyetle paylaşmıştı. “50 yaşıma gelip denemediğim için pişman olmak istemedim” sözleriyle süreci özetleyen Kuzum, bu adımın kariyerinde yeni bir sayfa açma isteğinden doğduğunu vurguladı. İlk etapta sınırlı imkânlarla yola çıktığını belirten oyuncu, uzun süren seçme süreçleri ve bekleme dönemlerinin en zorlu aşamayı oluşturduğunu dile getirdi.

Uluslararası projelerde yer alma hedefinin uzun süredir gündeminde olduğunu ifade eden Kuzum, bir ABD yapımında ana kadroda yer alarak bu hedefe önemli ölçüde yaklaştığını söyledi. Rol teklifini aldığı anı “telefonuma gelen mesajı görünce donup kaldım” sözleriyle anlatan oyuncu, bu gelişmenin kendisi için büyük bir sürpriz ve heyecan uyandırdığını belirtti.

Yeni projesindeki karakterin önceki rollerinden belirgin şekilde ayrıştığına dikkat çeken Kuzum, “bu karakterle konfor alanımdan çıktım” diyerek oyunculuk yaklaşımındaki değişime işaret etti. Daha yüksek tempolu ve sert bir karakteri oynamanın kendisi için farklı ve öğretici bir deneyim olduğunu da sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boran Kuzum İstanbul’u terk etti! Los Angeles’a yöneldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boran Kuzum hangi dizide? Boran Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisi hangisi?
