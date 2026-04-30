Boran Kuzum İstanbul’u terk etti! Los Angeles’a yöneldi

GQ Middle East dergisinin yeni sayısına kapak olan Boran Kuzum, son üç yılda yaşadığı dönüşümü ve global projelere uzanan serüvenini paylaştı. Los Angeles’a kimseyi tanımadan gitmenin kariyerinde belirleyici bir adım olduğunu vurgulayan oyuncu, Türkiye’deki bilinirliğini geride bırakıp yeni bir başlangıç yaptığını dile getirdi.

BORAN KUZUM GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Kariyerini uluslararası arenaya taşıyan Boran Kuzum son dizisi Big Mistakes ile gündemden düşmüyor. Bu süreçte kendisini daha farklı bir oyunculuk anlayışına taşıdığını söyleyen Kuzum, alışılmış romantik rollerin dışına çıkarak daha sert ve karanlık karakterlere yöneldiğini belirtti. Oynadığı rollere zaman zaman Türk kültüründen detaylar eklediğini de aktardı.

New York’ta gerçekleştirilen çekimlerde farklı konseptlerle objektif karşısına geçen oyuncu, hem şehir dokusunda hem de iç mekânlarda yapılan çekimlerle derginin kapak dosyasında yer aldı. Ortaya çıkan karelerin, Kuzum’un hem profesyonel hem de daha doğal yönlerini yansıttığı ifade edildi.

“PİŞMAN OLMAK İSTEMEDİM”

Röportajında Los Angeles’a gidiş kararını da anlatan oyuncu, “50 yaşıma gelip denemediğim için pişman olmak istemedim” sözleriyle bu adımın arkasındaki motivasyonu özetledi. Başlangıçta sınırlı imkânlarla yola çıktığını belirten Kuzum, uzun süren seçme ve bekleme dönemlerinin sürecin en zorlu kısmı olduğunu söyledi.

Uluslararası projelerde yer alma hedefinin uzun zamandır devam ettiğini vurgulayan oyuncu, bir Netflix ABD yapımında ana kadroda yer alarak bu hedefe önemli bir adım daha yaklaştığını dile getirdi.

Rol teklifini aldığı anı da paylaşan Kuzum, “telefonuma gelen mesajı görünce donup kaldım” ifadelerini kullanarak bu gelişmenin kendisi için sürpriz ve yoğun duygular barındırdığını anlattı. Uzun hazırlık sürecinin ardından gelen bu fırsatın, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Yeni projesindeki karakterin önceki rollerinden oldukça farklı olduğunu söyleyen oyuncu, “bu karakterle konfor alanımdan çıktım” diyerek oyunculuk yaklaşımındaki değişime dikkat çekti. Daha yüksek enerjili ve sert bir karakteri oynamanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade etti.

Sosyal medyayla daha mesafeli bir ilişki kurduğunu da dile getiren Kuzum, izleyicilerden gelen geri dönüşlerin kendisi için değerli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Tanımadığı insanların mesajlarının, kariyer yolculuğunda kendisine güç verdiğini sözlerine ekledi.

BİG MİSTAKES OYUNCUSU JACK INNANEN'DEN BORAN KUZUM'A ÖVGÜ

Netflix’te yayınlanan suç komedisi Big Mistakes dizisinde Max karakterini oynayan Jack Innanen, aynı yapımda Yusuf rolünü oynayan Boran Kuzum hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Innanen, rol arkadaşını “hayatımda tanıdığım en cana yakın insan” sözleriyle anlattı.

The Cut’a verdiği röportajda konuşan oyuncu, uluslararası bir Netflix projesinde birlikte yer aldığı Kuzum’a övgü dolu ifadeler kullandı. Set arkadaşlığına dair samimi değerlendirmelerde bulunan Innanen, birlikte çalışmanın kendisi için oldukça keyifli bir deneyim olduğunu söyledi.

“Diziden biriyle otel odası paylaşmak zorunda kalsanız kimi seçerdiniz?” sorusuna da cevap veren Innanen, tercihini hiç düşünmeden Boran Kuzum’dan yana kullandı.

Oyuncu, “Boran’ı seçerdim” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun hayatımda karşılaştığım en nazik ve zarif insan olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda inanılmaz bir zevke sahip. Muhtemelen en lüks ve en güzel oteli seçer, otel çalışanlarıyla kısa sürede dost olurdu. Hatta bizim için yemek hazırlayıp odaya getirir, bulunduğu yeri adeta kendi evi gibi sahiplenirdi. Gerçekten tanıdığım en cana yakın insan.”