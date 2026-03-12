Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Medya
Avatar
Editor
 Canan Okur

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Boran Kuzum'un uluslararası yeni projesi Big Mistakes'in ne zaman yayınlanacağı sabırsızlıkla merak ediliyordu. Dijital platformların iddialı projeleri arasında yer alan suç komedisi dizisinin ne zaman yayınlanacağı netleşti. Peki Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda? İşte Big Mistakes izleyicisini ilgilendiren önemli detaylar...

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?
12.03.2026
12.03.2026
saat ikonu 20:30

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan, genç yetenek Boran Kuzum, kariyerinde adeta bir dönüm noktası yaşıyor. Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti projesinde yer alan başarılı oyuncu, şimdilerde Big Mistakes ile adından söz ettiriyor. Emmy ödüllü Dan Levy'nin imzasını taşıyan Big Mistakes isimli , suç ve kara komediyi harmanlayarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki Boran Kuzum'un rol aldığı Bg Mistakes ne zaman yayına girecek ve hangi platformda yayınlanacak? Big Mistakes oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler...

BORAN KUZUM'UN ROL ALDIĞI BİG MİSTAKES NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Big Mistakes dizisinin çekimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde hızla devam ediyor. Uzun zamandır gündemde yer alan Big Mistakes dizisinin yayın tarihi de netleşmiş oldu.

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

Boran Kuzum'un ana kadroda yer aldığı bu uluslararası proje, 9 Nisan Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak. Dünya prömiyerini aynı anda yapacak olan Big Mistakes dizisi, Tük izleyicilerinin de yoğun ilgi gösterdiği bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

Başarılı oyuncu Boran Kuzum ise dizide Yusuf karakterini oynayacak. New Jersey'in suç dünyasını anlatan hikayede, Boran Kuzum oldukça önemli bir role sahip. Organize suç örgütünün içerisinde bulunan Yusuf, tamamen şansa bağlı olarak bu dünyaya adım atan bir karakter.

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

BİG MİSTAKES HANGİ PLATFORMDA?

Schitt's Creek dizisiyle Emmy ödülleriyle anılan ünlü aktör, yazar ve aynı zamanda yapımcı olan Dan Levy'nin platformu için yazdığı Big Mistakes, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle şimdiden gündemdeki yerini almış durumda.

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

Dizi, 9 Nisan'da sadece Netflix platformundan izlenebilecek. Dünyanın dört bir yanından Boran Kuzum hayranları, diziye aynı anda erişim sağlayabilecekler.

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

BİG MİSTAKES DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Big Mistakes dizisi organize suç dünyasına tamamen şansa bağlı ve talihsiz bir olay sonrası adım atan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Kara komedi türünde geçen Big Mistakes oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şu şekilde;

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

Boran Kuzum

Dan Levy

Taylor Ortega

Emmy ödüllü oyuncu Laurie Metcalf

Elizabeth Perkins

Jack Innanen

Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

Abby Quinn

Josh Fadem

Jacob Gutierrez

Mark Ivanir

