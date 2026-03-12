Boran Kuzum'un rol aldığı Big Mistakes ne zaman yayınlanacak? Big Mistakes hangi platformda?

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan, genç yetenek Boran Kuzum, kariyerinde adeta bir dönüm noktası yaşıyor. Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti projesinde yer alan başarılı oyuncu, şimdilerde Big Mistakes ile adından söz ettiriyor. Emmy ödüllü Dan Levy'nin imzasını taşıyan Big Mistakes isimli dizi, suç ve kara komediyi harmanlayarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki Boran Kuzum'un rol aldığı Bg Mistakes ne zaman yayına girecek ve hangi platformda yayınlanacak? Big Mistakes oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler...

BORAN KUZUM'UN ROL ALDIĞI BİG MİSTAKES NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Big Mistakes dizisinin çekimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde hızla devam ediyor. Uzun zamandır gündemde yer alan Big Mistakes dizisinin yayın tarihi de netleşmiş oldu.

Boran Kuzum'un ana kadroda yer aldığı bu uluslararası proje, 9 Nisan Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak. Dünya prömiyerini aynı anda yapacak olan Big Mistakes dizisi, Tük izleyicilerinin de yoğun ilgi gösterdiği bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Başarılı oyuncu Boran Kuzum ise dizide Yusuf karakterini oynayacak. New Jersey'in suç dünyasını anlatan hikayede, Boran Kuzum oldukça önemli bir role sahip. Organize suç örgütünün içerisinde bulunan Yusuf, tamamen şansa bağlı olarak bu dünyaya adım atan bir karakter.

BİG MİSTAKES HANGİ PLATFORMDA?

Schitt's Creek dizisiyle Emmy ödülleriyle anılan ünlü aktör, yazar ve aynı zamanda yapımcı olan Dan Levy'nin Netflix platformu için yazdığı Big Mistakes, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle şimdiden gündemdeki yerini almış durumda.

Dizi, 9 Nisan'da sadece Netflix platformundan izlenebilecek. Dünyanın dört bir yanından Boran Kuzum hayranları, diziye aynı anda erişim sağlayabilecekler.

BİG MİSTAKES DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Big Mistakes dizisi organize suç dünyasına tamamen şansa bağlı ve talihsiz bir olay sonrası adım atan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Kara komedi türünde geçen Big Mistakes oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şu şekilde;

Boran Kuzum

Dan Levy

Taylor Ortega

Emmy ödüllü oyuncu Laurie Metcalf

Elizabeth Perkins

Jack Innanen

Abby Quinn

Josh Fadem

Jacob Gutierrez

Mark Ivanir