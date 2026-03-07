Menü Kapat
Netflix’ten yapay zekâ hamlesi: Ünlü oyuncunun girişimini satın aldı

Warner Bros’u satın alma planı gerçekleşmeyen Netflix, rotayı teknolojiye çevirdi. Şirket, Ben Affleck’in kurduğu film odaklı yapay zekâ girişimi InterPositive’i bünyesine kattı.

Netflix’ten yapay zekâ hamlesi: Ünlü oyuncunun girişimini satın aldı
Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri olan , yapay zekâ alanındaki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck tarafından kurulan film odaklı yapay zekâ girişimi InterPositive’i satın aldığını açıkladı.

Netflix’ten yapay zekâ hamlesi: Ünlü oyuncunun girişimini satın aldı

Aslında bu hamle, son dönemde Hollywood’da giderek büyüyen bir eğilimin de parçası. Sinema ve dizi sektöründe yapay zekâ kullanımı hızla yayılıyor. Netflix’in attığı bu adım da, içerik üretim süreçlerinde teknolojiyi daha aktif kullanma planının önemli bir göstergesi olarak görülüyor.

FİLM PRODÜKSİYONUNU KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ

InterPositive’in geliştirdiği , sanıldığı gibi tamamen yapay zekâ oyuncular üretmek ya da baştan sona sentetik filmler hazırlamak üzerine kurulu değil. Şirket daha çok film prodüksiyonunun teknik tarafına odaklanıyor. Sistem, çekimler sırasında elde edilen görüntüler üzerinde çalışarak bazı zahmetli işlemleri otomatik hale getiriyor. Örneğin kurgu aşamasında ortaya çıkan süreklilik hatalarını düzeltme, ışıklandırma ayarlarını optimize etme ve sahne ortamını iyileştirme gibi işlemler yapay zekâ tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bu da yapım ekiplerinin işini ciddi biçimde kolaylaştırıyor. Kısacası set sonrası süreçler hem daha hızlı ilerliyor hem de prodüksiyon maliyetleri açısından avantaj sağlıyor.

Netflix’ten yapay zekâ hamlesi: Ünlü oyuncunun girişimini satın aldı

NETFLİX İÇERİK ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİYİ DAHA FAZLA KULLANACAK

Netflix son yıllarda birçok yapımında yapay zekâ teknolojilerinden faydalandığını zaten açıkça dile getiriyordu. Şirket yöneticileri, bu alanda güçlü bir konumda olduklarını sık sık vurguluyor. InterPositive’in satın alınması da tam olarak bu stratejinin bir parçası. Platformun hedefi, film ve dizi üretim süreçlerinde yapay zekâyı daha geniş ölçekte ve daha sistemli şekilde kullanmak.

Netflix’ten yapay zekâ hamlesi: Ünlü oyuncunun girişimini satın aldı
ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#netflix
#Film Prodüksiyonu
#Interpositive
#Teknoloji
