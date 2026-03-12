Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

İzleyicilerin uzun zamandır beklediği ve yayınlandığı günden beri de hikayesiyle ilgi gören Sevdiğim Sensin, ilk bölümden bu yana büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in olduğu Sevdiğim Sensin dizisi 5. bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra yayınlandığı Sevdiğim Sensin dizisinin yayınlanan son bölümünden sonra izleyicilerin iple çektiği bugünde yine duygusal sahneler yaşanacak. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin 5. bölümü 4. fragmanda neler oluyor? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde bu akşam neler yaşanacak?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 5. BÖLÜM 4. FRAGMAN YAYINLANDI!

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, 12 Mart Perşembe günü (bu akşam) ekranlara geliyor. Erkan'ın kendisini boşayacağını öğrenen Dicle büyük bir hayal kırıklığıyla kendine gelmeye çalışırken, Burçin ile evlenecek olmasını yeni yeni hazmetmeye çalışır.

Köşkü terk edip gitmek isteyerek abilerinin zulmüne göz yummaya razı gelen Dicle'yi bırakmak istemeyen Erkan, Dicle'yi ikna etmeye çalışır.

Yakın zamanda gerçekleşecek olan boşanma sonrasında abilerinin kendisini öldürmemesi için Kadir'in evlilik teklifine razı gelen Dicle'nin bu kararı Erkan'ı içten içe deli eder.

Acıklı hikayesi ve sevilen karakterleriyle bu akşam yayınlanması beklenen Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümüne ramak kala 5. bölüm 4. fragman yayınlandı!

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadece Aldur ailesinin bildiği Erkan ile Dicle'nin evliliği, Tahir aracılığıyla basına sızdırılarak herkese yayılmasına neden olur. Erkan ile Dicle'nin evlilik şokunu atlatamayan Burçin, Erkan'a rest çeker iken Erkan Burçin'i yeniden evliliğe ikna etmeye çalışır.

Hemen ertesi güne nişan şartı koyan Burçin, nişan günü herkese asıl gelinin kendisi olduğunu ilan etmesi için Dicle'nin kameralar önünde inandırıcı bir açıklama yapmasını ister.

Nişan töreninde herkesin önünde yaptığı dramatik hikayesiyle herkesin içine işleyen Dicle, nişanda Erkan ile olan evliliğinin mevburi nedenlere dayandığını kalbi parça parça olarak söyler.

Gece bitiminde Dicle'nin kendi hayatını sürdürmesi için Kadirle beraber aldığı karar, Erkan'ı huzursuzluğa götürmektedir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dramatik konusu ve gerilimli sahneleriyle ekranların sevilen dizisi haline gelen Sevdiğim Sensin dizisi bu akşam saat 20.00'da sevenleri karşısına çıkacak.

Sevdiğim Sensin dizisi 5. bölümü yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler yine ekran başından kendilerini alamayacak.