Editor
Editor
 Ebrar Oral

Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Star TV'nin yeni iddialı dizisi Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümüne saatler kala bomba fragman sosyal medyaya düştü. Heyecan dolu gelişmeleriyle ekrana gelmeye hazırlanan Sevdiğim Sensin dizisi 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
14:39
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
14:43

İzleyicilerin uzun zamandır beklediği ve yayınlandığı günden beri de hikayesiyle ilgi gören , ilk bölümden bu yana büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in olduğu Sevdiğim Sensin dizisi 5. bölümü ile bu akşam ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra yayınlandığı Sevdiğim Sensin dizisinin yayınlanan son bölümünden sonra izleyicilerin iple çektiği bugünde yine duygusal sahneler yaşanacak. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin 5. bölümü 4. fragmanda neler oluyor? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde bu akşam neler yaşanacak?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 5. BÖLÜM 4. FRAGMAN YAYINLANDI!

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, 12 Mart Perşembe günü (bu akşam) ekranlara geliyor. Erkan'ın kendisini boşayacağını öğrenen Dicle büyük bir hayal kırıklığıyla kendine gelmeye çalışırken, Burçin ile evlenecek olmasını yeni yeni hazmetmeye çalışır.

Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Köşkü terk edip gitmek isteyerek abilerinin zulmüne göz yummaya razı gelen Dicle'yi bırakmak istemeyen Erkan, Dicle'yi ikna etmeye çalışır.

Yakın zamanda gerçekleşecek olan boşanma sonrasında abilerinin kendisini öldürmemesi için Kadir'in evlilik teklifine razı gelen Dicle'nin bu kararı Erkan'ı içten içe deli eder.

Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Acıklı hikayesi ve sevilen karakterleriyle bu akşam yayınlanması beklenen Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümüne ramak kala 5. bölüm 4. fragman yayınlandı!

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadece Aldur ailesinin bildiği Erkan ile Dicle'nin evliliği, Tahir aracılığıyla basına sızdırılarak herkese yayılmasına neden olur. Erkan ile Dicle'nin evlilik şokunu atlatamayan Burçin, Erkan'a rest çeker iken Erkan Burçin'i yeniden evliliğe ikna etmeye çalışır.

Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Hemen ertesi güne nişan şartı koyan Burçin, nişan günü herkese asıl gelinin kendisi olduğunu ilan etmesi için Dicle'nin kameralar önünde inandırıcı bir açıklama yapmasını ister.

Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Nişan töreninde herkesin önünde yaptığı dramatik hikayesiyle herkesin içine işleyen Dicle, nişanda Erkan ile olan evliliğinin mevburi nedenlere dayandığını kalbi parça parça olarak söyler.

Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Gece bitiminde Dicle'nin kendi hayatını sürdürmesi için Kadirle beraber aldığı karar, Erkan'ı huzursuzluğa götürmektedir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dramatik konusu ve gerilimli sahneleriyle ekranların sevilen dizisi haline gelen Sevdiğim Sensin dizisi bu akşam saat 20.00'da sevenleri karşısına çıkacak.

Sevdiğim Sensin dizisi 5. bölümü yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler yine ekran başından kendilerini alamayacak.

Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?
