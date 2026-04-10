Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Boran Kuzum hangi dizide? Boran Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisi hangisi?

Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Boran Kuzum’un şimdilerde hangi dizide rol aldığı merak ediliyor. Kariyeri boyunca birçok iddialı projeye imza atan ve performansıyla adından sık sık söz ettiren Boron Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisinin hangisi olduğu araştırılıyor. Ünlü oyuncu son zamanlarda yer aldığı yapımlarla adını geniş kitlelere duyuruyor. Peki, Boran Kuzum hangi dizide? Boran Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisi hangisi? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Boran Kuzum hangi dizide? Boran Kuzum'un yer aldığı Amerika dizisi hangisi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 10:32

Yer aldığı birbirinden başarılı dizilerle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Boran Kuzum’un şimdilerde hangi dizide rol aldığı merak edildi. Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Boran Kuzum, ABD yapımı bir projede başrol üstlenen ilk Türk oyunculardan biri oldu. Kariyeri boyunca birçok iddialı projeye imza atan ve performansıyla adından sık sık söz ettiren Boron Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisinin hangisi olduğu da araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda yer aldığı yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, suç ve komedi türündeki Amerikan dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Boran Kuzum hangi dizide? Boran Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisi hangisi? Boran Kuzum’un hangi dizide rol aldığını sizin için araştırdık. İşte Boran Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisi hakkında bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Boran Kuzum hangi dizide? Boran Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisi hangisi?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Başarılı oyuncu Boran Kuzum, Netflix yapımı ABD yapımı suç ve komedi dizisi 'Big Mistakes'da başrol oyuncusu olarak yer almıştır.
Boran Kuzum, ABD yapımı bir projede başrol üstlenen ilk Türk oyunculardan biri olmuştur.
'Big Mistakes' dizisi, 'Büyük Hatalar' adıyla geçtiğimiz gün yayınlanmıştır.
Dizide Boran Kuzum, Türkiye'den Amerika'ya gelen ancak kendini Rus mafyasının içinde bulan 'Yusuf' karakterini canlandırmıştır.
Kuzum, Emmy ödüllü Dan Levy ve Rachel Sennott gibi başarılı isimlerle birlikte çalışmıştır.
'Big Mistakes' dizisi, suç ve komedi temalarını işlemektedir.
BORAN KUZUM HANGİ DİZİDE?

Başarılı oyunculuk performansıyla kariyeri boyunca birçok farklı projede yer alan Boran Kuzum, yeni bir dijital platform projesiyle izleyici karşısına çıktı. 2011 yılından bu yana oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Kuzum, pek çok dizi, sinema ve internet projelerinde boy gösterdi. Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü oyuncu, en son ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ adlı internet dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Oyunculuk kariyerini tüm hızıyla ilerleten Boran Kuzum, ’in yeni yapımlarından biri olan Big Mistakes dizisinde yer aldı. Kuzum, suç ve komedi temalarının derinlemesine işlendiği Big Mistakes dizisinde başrol oyuncu olarak boy gösterdi. Emmy ödüllü Dan Levy ve Rachel Sennott gibi başarılı isimlerle bir arada çalışan Kuzum, bir ilke imza attı.

Netflix dijital platformunun Amerika Birleşik Devletleri için çekilen dizisi Big Mistakes, ‘Büyük Hatalar’ adıyla geçtiğimiz gün yayınlandı. ‘Vatanım Sensin’ dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Boran Kuzum, Big Mistakes dizisinin başrolünde yer aldı. Oyunculuk kariyerinin önemli dönüm noktalarından birini yaşayan Kuzum, Big Mistakes dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

BORAN KUZUM’UN YER ALDIĞI AMERİKA DİZİSİ HANGİSİ?

Boran Kuzum’un yer aldığı Amerikan dizisi ‘Big Mistakes’ adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Netflix imzalı ABD yapımı Big Mistakes dizisi geçtiğimiz gün yayınlandı. Genç ve başarılı oyuncu Kuzum’un başrolünde yer aldığı Big Mistakes dizisi, Emmy ve Altın Küre ödüllü Dan Levy’nin yapımcılığı ve başrol oyunculuğunda seyirciyle buluştu.

Boran Kuzum, ABD yapımı bir projede başrol üstlenen ilk Türk oyunculardan biri oldu. Şimdilerde Hollywood’ta boy gösteren ünlü oyuncu, ‘Big Mistakes’ adlı Amerika yapımı dizide ‘Yusuf’ karakterini oynadı. Farklı karakterlerin iç içe geçtiği kaotik bir dünyada hem aksiyon hem de mizah unsurlarının aynı anda işlendiği dizide Kuzum, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti.

Boran Kuzum, suç ve komedi temalarının derinlemesine işlendiği Big Mistakes dizisinde Türkiye’den Amerika’ya hayallerle gelen ancak kendini Rus mafyasının içinde bulan Yusuf karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kuzum, iddialı Amerikan dizisinde başrollerden birini üstlenerek, ABD yapımı bir Netflix dizisinde başrol oynayan ilk Türk oyunculardan biri olmayı başardı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.