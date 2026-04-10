Boran Kuzum hangi dizide? Boran Kuzum’un yer aldığı Amerika dizisi hangisi?

Özetle

BORAN KUZUM HANGİ DİZİDE?

Başarılı oyunculuk performansıyla kariyeri boyunca birçok farklı projede yer alan Boran Kuzum, yeni bir dijital platform projesiyle izleyici karşısına çıktı. 2011 yılından bu yana oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Kuzum, pek çok dizi, sinema ve internet projelerinde boy gösterdi. Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü oyuncu, en son ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ adlı internet dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Oyunculuk kariyerini tüm hızıyla ilerleten Boran Kuzum, Netflix’in yeni yapımlarından biri olan Big Mistakes dizisinde yer aldı. Kuzum, suç ve komedi temalarının derinlemesine işlendiği Big Mistakes dizisinde başrol oyuncu olarak boy gösterdi. Emmy ödüllü Dan Levy ve Rachel Sennott gibi başarılı isimlerle bir arada çalışan Kuzum, bir ilke imza attı.

Netflix dijital platformunun Amerika Birleşik Devletleri için çekilen dizisi Big Mistakes, ‘Büyük Hatalar’ adıyla geçtiğimiz gün yayınlandı. ‘Vatanım Sensin’ dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Boran Kuzum, Big Mistakes dizisinin başrolünde yer aldı. Oyunculuk kariyerinin önemli dönüm noktalarından birini yaşayan Kuzum, Big Mistakes dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

BORAN KUZUM’UN YER ALDIĞI AMERİKA DİZİSİ HANGİSİ?

Boran Kuzum’un yer aldığı Amerikan dizisi ‘Big Mistakes’ adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Netflix imzalı ABD yapımı Big Mistakes dizisi geçtiğimiz gün yayınlandı. Genç ve başarılı oyuncu Kuzum’un başrolünde yer aldığı Big Mistakes dizisi, Emmy ve Altın Küre ödüllü Dan Levy’nin yapımcılığı ve başrol oyunculuğunda seyirciyle buluştu.

Boran Kuzum, ABD yapımı bir projede başrol üstlenen ilk Türk oyunculardan biri oldu. Şimdilerde Hollywood’ta boy gösteren ünlü oyuncu, ‘Big Mistakes’ adlı Amerika yapımı dizide ‘Yusuf’ karakterini oynadı. Farklı karakterlerin iç içe geçtiği kaotik bir dünyada hem aksiyon hem de mizah unsurlarının aynı anda işlendiği dizide Kuzum, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti.

Boran Kuzum, suç ve komedi temalarının derinlemesine işlendiği Big Mistakes dizisinde Türkiye’den Amerika’ya hayallerle gelen ancak kendini Rus mafyasının içinde bulan Yusuf karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kuzum, iddialı Amerikan dizisinde başrollerden birini üstlenerek, ABD yapımı bir Netflix dizisinde başrol oynayan ilk Türk oyunculardan biri olmayı başardı.