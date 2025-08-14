Menü Kapat
29°
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Boran Kuzum dünyaca ünlü isimlerle aynı kadroda!

Emmy ödüllü yıldız Dan Levy'nin başrolde yer aldığı 'Big Mistakes' adlı dizinin kadrosuna, Boran Kuzum da dâhil oldu. Kuzum'un 'Yusuf' karakteriyle yer aldığı dizinin çekimlerine ABD'nin New Jersey eyaletinde başlandı.

Boran Kuzum dünyaca ünlü isimlerle aynı kadroda!
Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan 32 yaşındaki , 'Big Mistakes' kadrosuna girme heyecanını sosyal medyada paylaştı.Boran Kuzum paylaşımında; "Bunu göreceğiniz için çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

BORAN KUZUM ULUSLARARASI DİZİNİN KADROSUNDA

Aile suç komedisi türündeki 'Big Mistakes', organize suç dünyasına şantajla sürüklenen iki beceriksiz kardeşin komik hikâyesini konu edinecek. Dizinin başrollerinde Dan Levy'nin yanı sıra; Taylor Ortega ve Laurie Metcalf yer alıyor.

Boran Kuzum dünyaca ünlü isimlerle aynı kadroda!

Dan Levy, diziyle ilgili heyecanını anlatırken; "Hem sahne arkasında hem de kamera önünde kurduğumuz ekipten çok memnunum. Taylor Ortega herkesin tanıdığı bir isim olacak ve Laurie Metcalf'a 'anne' diyebilmek hayatımın amacı oldu. Bunu herkesle paylaşmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Boran Kuzum dünyaca ünlü isimlerle aynı kadroda!

BORAN KUZUM KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1992 Ankara doğumlu Boran Kuzum, televizyonda ilk kez, 2015 senesinde yayımlanan Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı. Boran Kuzum; peş peşe Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Şahin Tepesi ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı.

Boran Kuzum dünyaca ünlü isimlerle aynı kadroda!
