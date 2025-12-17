Galatasaray Başakşehir muhtemel 11! Osimhen ZTK ilk maçında forma giyemeyecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda A Grubu’nun ilk haftasında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak müsabaka, kupada ilk adımını atacak iki takım için önem taşıyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası A Grubu karşılaşması, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Mücadele, futbolseverlerin takip edebileceği şekilde akşam saatlerinde başlayacak.

Galatasaray Başakşehir maçının başlama saati 20.30 olarak açıklandı. Akşam saat 8.30’dan itibaren stadyumda ve ekran başında futbolseverler karşılaşmanın heyecanına ortak olabilecekler.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Galatasaray Başakşehir mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayını televizyondan izleyebilecek.

Maç, A Spor’un güncel frekans bilgileriyle uydu üzerinden izlenebileceği gibi, kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

Galatasaray’da Victor Osimhen’in Nijerya milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası’nda yer alacak olması nedeniyle hücum hattında Icardi’nin forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray’ın sahaya Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi ile çıkması bekleniyor.

Başakşehir cephesinde ise Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Selke ve Harit’in forma giymesi öngörülüyor.