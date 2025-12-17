Menü Kapat
13°
 Selahattin Demirel

Cem Küçük'ten Furkan Torlak'a zor soru: Maaşınla 6 milyonluk arabayı, 40 milyonluk evi nasıl aldın?

Ülke gündemi medya sektörünün önemli isimlerini kapsayan uyuşturucu operasyonuyla çalkalanırken İletişim Başkanlığı'nda görevli Furkan Torlak'ın soruşturmada adı geçtiği için istifa etmesi ayrı bir gündem konusu oldu. Cem Küçük, Torlak'a lüks evi ve arabasıyla ilgili hayli zor bir soru sordu.

Selahattin Demirel
17.12.2025
00:56
17.12.2025
01:03

Medya sektörünün tanınmış isimlerine karşı yapılan uyuşturucu operasyonunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialar hem sektör içinde hem de ülke gündeminde önemli bir yer işgal etmeye başladı.

Yapılan operasyonda Ersoy hakkında tutuklama kararı çıkarken soruşturmada adı geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak da istifa etmişti. Konunun gündeme geldiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Türkiye gazetesi yazarı , Torlak'la ilgili zor bir soru sordu.

"100 BİN LİRA MAAŞLA NASIL 6 MİLYONA ARABA ALIYORSUN?"

Küçük, gündemi sarsan konuyla ilgili "Dünkü açıklamasında 'Benim bindiğim araba 10 milyon değil de 5-6 milyon lira' diyor. 37-38 yaşında bir çocuksun, 100 bin lira maaş alıyorsun, nasıl 6 milyona araba alıyorsun ya?" ifadelerini kullandı.

"ARSALARINI KAPATTIĞINI BİLİYORUZ"

Cem Küçük 15 Aralık tarihli Medya Kritik programında da Torlak hakkında ses getirecek sözler kullanmıştı. "Furkan'ın da adı da bazı kirli işlerde geçiyor." diyen Küçük, uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Küçük ayrıca "Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Menekşe Yapı üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı belgeleriyle de mevcut. Neler yaptığın, arsaları kapattığın biliniyor." şeklinde konuşmuştu.

#cem küçük
#uyuşturucu operasyonu
#Mehmet Akif Ersoy
#Furkan Torlak
#Dezenformasyon Merkezi
#Medya Kritiği
#Gündem
