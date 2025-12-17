Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun makam odasından 'böcek' çıkmıştı! 2 kişi yakalandı

Kamuoyunda “Süper Vali” olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu, olan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasına dinleme cihazı yerleştirildiğinin tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ODADA DİNLEME CİHAZI BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında bir dinleme cihazı bulundu. Durumun tespit edilmesinin ardından konu derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik inceleme başlatıldı. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediye personellerinin de ifadelerine başvuruldu.

1'İ BELEDİYE PERSONLİ İKİ KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan E. Y. ile belediye personeli Y. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.