Son dakika | Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaza geçirdi!

01 Aralık 2024 19:13 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 01:39

Son dakika haberi: Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun bulunduğu makam aracı zincirleme trafik kazasına karıştı. Başkan Yazıcıoğlu kazayla ilgili bilgi verdi.

Son dakika haberine göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu​ ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Başkan Yazıcıoğlu, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Kaza​, Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu makam aracı, bir tır, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ile Mevlüt Gökhan kendi imkanları ile Sungurlu Devlet Hastanesine gitti. Başkan Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Yazıcıoğlu, "Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

YAZICIOĞLU'NUN SON DURUMU

Çorum Valisi Ali Çalgan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Başkan Yazıcıoğlu'nu ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti. Daha sonra basın açıklaması yapan Vali Çalgan, tüm yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, “Saat 17.30 sıralarında ilimiz sınırları içerisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazada yaralanan 8 kişi içerisinde Tokat Belediye Başkanımız da bulunmaktadır. Yaralılarımızın 6'sının durumu hafif, birisinin dalağında kanama olduğu için Sungurlu Devlet Hastanemizde ameliyata alınmıştır. Belediye Başkanımızın yapılan kontroller sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Önce Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmış, ardından da tedbiren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tetkiklerde göğüs kemiğinde bir kırık tespit edilmiştir. Başka da cerrahi müdahale gerekmediği cerrahlarımız tarafından değerlendirilmiştir. Muhtemelen bu gece Tokat'a hareket edecektir. Hekimlerimize göre 2-3 gün müsaade altında bulunması gerekecek. Bu aşamada herhangi bir hayati müdahale söz konusu değildir” dedi.

Başkan Yazıcıoğlu'nun Tokat'a gideceğini ifade eden Çalgan, “Hekimlerimizin kararıyla olacaktır ama şimdilik 2-3 gün hastanede istirahat etmesi uygun olacağı değerlendiriliyor. Kırık, hassas bölgede olduğu için hareket etmesinin kendisine ağrı vereceği değerlendirilmekte. Bu gece kendi kararlarıyla, hekimlerimizin uygun görüşüyle Tokat'a gidecekler” diye konuştu.