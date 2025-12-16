Bolu Düzce ve Karabük okullar tatil mi? 17 Aralık kar tatili

Kategoriler
Kar yağışının bazı bölgelerde etkisini devam ettirmesiyle birlikte gözler valiliklerden gelecek duyurulara çevrildi.
17 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, özellikle kar yağışının yoğunlaştığı illerde araştırılıyor.
Meteorolojik verilere göre kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor:
Bolu, Düzce ve Karabük’ün yüksek bölgeleri
Kastamonu’nun yüksek rakıma sahip ilçeleri
Samsun (Havza, Bafra), Sinop
Kayseri, Tokat, Ordu
Van, Ağrı, Çorum (Hattuşa), Kars.
17 Aralık Çarşamba okulların Bolu, Düzce ve Karabük illerinde tatil edildiğine dair henüz valiliklerden resmi bir duyuru gelmedi.
Kar tatili kararları; İl valilikleri, İlçe kaymakamlıkları ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Resmi bir açıklama yapılmadan sosyal medyada yer alan iddialara itibar edilmemesi gerekiyor.