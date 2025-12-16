Bolu Düzce ve Karabük okullar tatil mi? 17 Aralık kar tatili

Kar yağışının bazı bölgelerde etkisini devam ettirmesiyle birlikte gözler valiliklerden gelecek duyurulara çevrildi.

17 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, özellikle kar yağışının yoğunlaştığı illerde araştırılıyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR?

Meteorolojik verilere göre kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor:

Bolu, Düzce ve Karabük’ün yüksek bölgeleri

Kastamonu’nun yüksek rakıma sahip ilçeleri

Samsun (Havza, Bafra), Sinop

Kayseri, Tokat, Ordu

Van, Ağrı, Çorum (Hattuşa), Kars.

17 ARALIK BOLU DÜZCE VE KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

17 Aralık Çarşamba okulların Bolu, Düzce ve Karabük illerinde tatil edildiğine dair henüz valiliklerden resmi bir duyuru gelmedi.

Kar tatili kararları; İl valilikleri, İlçe kaymakamlıkları ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Resmi bir açıklama yapılmadan sosyal medyada yer alan iddialara itibar edilmemesi gerekiyor.