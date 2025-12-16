Hareketlilik mahallelilerin dikkatini çekti! Muğla'da kiralık evden 82 göçmen çıktı!

Kategoriler
Bodrum'da Gündoğan Küçükbük Mahallesi’nde bulunan Ege Tatil Sitesi’ndeki kiralık evde yaşanan dikkat çekici hareketlilik, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı.
İhbarın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese ani baskın düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 82 düzensiz göçmen ev içerisinde toplu halde yakalandı.
Göçmenlerin Yunanistan'a kaçış organizasyonu içinde oldukları tespit edilirken, yakalananlar arasında 30 çocuğun bulunması dikkat çekti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.