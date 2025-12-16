Menü Kapat
Hareketlilik mahallelilerin dikkatini çekti! Muğla'da kiralık evden 82 göçmen çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 30'u çocuk 82 düzensiz göçmen, jandarma operasyonuyla Gündoğan Mahallesi'ndeki kiralık bir evde kıskıvrak yakalandı.

Hareketlilik mahallelilerin dikkatini çekti! Muğla'da kiralık evden 82 göçmen çıktı!
'da Gündoğan Küçükbük Mahallesi’nde bulunan Ege Tatil Sitesi’ndeki kiralık evde yaşanan dikkat çekici hareketlilik, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

İHBAR SAYESİNDE 82 GÖÇMEN YAKALANDI

İhbarın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese ani baskın düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu uyruklu olduğu öğrenilen 82 düzensiz göçmen ev içerisinde toplu halde yakalandı.

Hareketlilik mahallelilerin dikkatini çekti! Muğla'da kiralık evden 82 göçmen çıktı!

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Göçmenlerin Yunanistan'a kaçış organizasyonu içinde oldukları tespit edilirken, yakalananlar arasında 30 çocuğun bulunması dikkat çekti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#bodrum
#düzensiz göç
#afganistan
#Göçmen Yakalama
#Yunanistan Kaçış
#Çocuk Göçmen
#Yaşam
