TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Afrika Uluslar Kupası'nda geri sayım: 24 takım, 54 maç, 1 şampiyon!

2025 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas’ta düzenlenecek ve 24 takım, toplam 54 maçta mücadele edecek. Tarihi organizasyon, ev sahibi Fas ve Komorlar arasında oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 23:25

2025 Afrika Uluslar Kupası, 36 maçlık grup aşamasıyla merhaba diyecek ve Agadir, Kazablanka, Fes, Marakeş, Rabat ve Tanca; kıtanın en prestijli turnuvasına ev sahipliği yapacak şehirler olacak. Ayrıca 2025 Afrika Uluslar Kupası maçları dokuz statta oynanacak.

2025 AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NIN STADYUMLARI

Adrar Stadyumu (Agadir) - Kapasite: 45.480

Mohammed V Stadyumu (Kazablanka) - Kapasite: 45.000

Fes Stadyumu (Fes) - Kapasite: 45.000

Marakeş Stadyumu (Marakeş) - Kapasite: 45.240

Prens Moulay Abdellah Stadyumu (Rabat) - Kapasite: 69.500

Moulay Hassan Stadyumu (Rabat) - Kapasite: 22.000

Al Barid Stadyumu (Rabat) - Kapasite: 18.000

Rabat Olimpiyat Stadyumu (Rabat) - Kapasite: 21.000

Ibn Batouta Stadyumu (Tanca) - Kapasite: 75.600

TARİHİ TURNUVADA GRUPLAR

A Grubu: Fas, Mali, Zambiya, Komorlar.

B Grubu: Mısır, Güney Afrika, Angola, Zimbabve.

C Grubu: Nijerya, Tunus, Uganda, Tanzanya.

D Grubu: Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin, Botsvana.

E Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Sudan.

F Grubu: Kamerun, Gabon, Fildişi Sahili, Mozambik.

Sıkça Sorulan Sorular

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NI EN ÇOK HANGİ ÜLKE KAZANMIŞTIR?
Afrika Uluslar Kupası’nı en fazla kazanan ülke, 1957 ile 2019 yılları arasında yedi kez şampiyon olan Mısır'dır.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
TGRT Haber
