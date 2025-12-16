Afrika Uluslar Kupası'nda geri sayım: 24 takım, 54 maç, 1 şampiyon!

2025 Afrika Uluslar Kupası, 36 maçlık grup aşamasıyla merhaba diyecek ve Agadir, Kazablanka, Fes, Marakeş, Rabat ve Tanca; kıtanın en prestijli turnuvasına ev sahipliği yapacak şehirler olacak. Ayrıca 2025 Afrika Uluslar Kupası maçları dokuz statta oynanacak.

2025 AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NIN STADYUMLARI

Adrar Stadyumu (Agadir) - Kapasite: 45.480

Mohammed V Stadyumu (Kazablanka) - Kapasite: 45.000

Fes Stadyumu (Fes) - Kapasite: 45.000

Marakeş Stadyumu (Marakeş) - Kapasite: 45.240

Prens Moulay Abdellah Stadyumu (Rabat) - Kapasite: 69.500

Moulay Hassan Stadyumu (Rabat) - Kapasite: 22.000

Al Barid Stadyumu (Rabat) - Kapasite: 18.000

Rabat Olimpiyat Stadyumu (Rabat) - Kapasite: 21.000

Ibn Batouta Stadyumu (Tanca) - Kapasite: 75.600

TARİHİ TURNUVADA GRUPLAR

A Grubu: Fas, Mali, Zambiya, Komorlar.

B Grubu: Mısır, Güney Afrika, Angola, Zimbabve.

C Grubu: Nijerya, Tunus, Uganda, Tanzanya.

D Grubu: Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin, Botsvana.

E Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Sudan.

F Grubu: Kamerun, Gabon, Fildişi Sahili, Mozambik.