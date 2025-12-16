Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Aralık 16, 2025 22:35

Aralık 16, 2025 22:35
1
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Aralık ayının ortasına gelinmesine karşın yeterli yağmur ve kar yağışının görülmemesi başta toprakla haşir neşir olan çiftçiler olmak üzere çoğu vatandaşı tedirgin ederken özellikle kentleri besleyen baraj seviyelerinde de alarm zilleri çalıyor.

2
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Sonbaharın yerini kışa bırakmaya başladığı şu günlerde Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı için tahmin raporları gelmeye başladı.

3
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

METEOROLOJİ RAPORUNDA YAĞIŞ

Meteoroloji'den alınan verilere göre 16 Aralık Salı günü için hazırlanan hava tahmin raporunda Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

4
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Rapora göre İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini artıracak.  

5
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Yağışlar, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetlenecek. Hava sıcaklıkları ise  iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

6
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

İLLER BEYAZA BÜRÜNMEYE BAŞLADI

Meteoroloji'den yapılan tahminler sonrası illerimiz de beyaza bürünmeye başladı.

7
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

BOLU

Bolu'da etkili olan kar yağışıyla Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde kar kalınlığı 23 santimetreye kadar ulaştı.

 

8
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Yaz-kış demeden her mevsimde ilgi gören Abant Gölü Milli Parkı ile Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 15 santimetre ölçüldü.

Doğal güzelliğiyle ziyaretçi çeken Gölcük Tabiat Parkı'nda da kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Ormanlar, göller, sis ve beyaz örtünün ahenk oluşturduğu bölgeler dronla da görüntülendi.

9
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

DÜZCE

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan 1280 metre rakımdaki Topuk Yaylası da yağışla beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış sonrası ilçeye 38 kilometre uzaklıktaki yayla ve göletin çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla patika yolların güzel görüntüsüne kar eşlik etti.

10
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

KASTAMONU 

Kastamonu'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. İl merkezinde yağmur etkili olurken yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar yağdı. Güne kar yağışı ile başlayan Ağlı ve Seydiler ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

11
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Kar kalınlığı Ağlı ilçe merkezinde 10 santimetreye kadar yükseldi. Küre ve İnebolu ilçelerindeki yüksek rakımlı bölgelerde ise kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Karayolları ekipleri Ağlı ilçe merkezini Azdavay, Cide, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerine bağlayan kara yolu ile Küre-İnebolu karayolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

12
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Kar yağışı nedeniyle başka illerimizde de beyaz örtü kendisini gösterdi.

13
Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Karabük, Sinop, Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Samsun, Çorum, Yozgat, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Siirt gibi illerimizde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Bu illerimize bağlı karayollarında herhangi bir ulaşım aksaması olmaması için Karayolları ve İl Özel idarelerine bağlı ekipler teyakkuza geçti.

Ülke genelinde yetkililer, sürücülere buzlanmalara karşı kış lastiği uyarısında bulunurken sokakta yaşayan vatandaşlar için de ihbar mekanizmasının çalıştırılması çağrısı yaptı. 

