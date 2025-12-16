Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Kategoriler
Aralık ayının ortasına gelinmesine karşın yeterli yağmur ve kar yağışının görülmemesi başta toprakla haşir neşir olan çiftçiler olmak üzere çoğu vatandaşı tedirgin ederken özellikle kentleri besleyen baraj seviyelerinde de alarm zilleri çalıyor.
Sonbaharın yerini kışa bırakmaya başladığı şu günlerde Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı için tahmin raporları gelmeye başladı.
Meteoroloji'den alınan verilere göre 16 Aralık Salı günü için hazırlanan hava tahmin raporunda Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Rapora göre İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini artıracak.
Yağışlar, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetlenecek. Hava sıcaklıkları ise iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji'den yapılan tahminler sonrası illerimiz de beyaza bürünmeye başladı.
Bolu'da etkili olan kar yağışıyla Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde kar kalınlığı 23 santimetreye kadar ulaştı.
Yaz-kış demeden her mevsimde ilgi gören Abant Gölü Milli Parkı ile Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 15 santimetre ölçüldü.
Doğal güzelliğiyle ziyaretçi çeken Gölcük Tabiat Parkı'nda da kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Ormanlar, göller, sis ve beyaz örtünün ahenk oluşturduğu bölgeler dronla da görüntülendi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan 1280 metre rakımdaki Topuk Yaylası da yağışla beyaz örtüyle kaplandı.
Yağış sonrası ilçeye 38 kilometre uzaklıktaki yayla ve göletin çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla patika yolların güzel görüntüsüne kar eşlik etti.
Kastamonu'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. İl merkezinde yağmur etkili olurken yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar yağdı. Güne kar yağışı ile başlayan Ağlı ve Seydiler ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığı Ağlı ilçe merkezinde 10 santimetreye kadar yükseldi. Küre ve İnebolu ilçelerindeki yüksek rakımlı bölgelerde ise kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.
Karayolları ekipleri Ağlı ilçe merkezini Azdavay, Cide, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerine bağlayan kara yolu ile Küre-İnebolu karayolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kar yağışı nedeniyle başka illerimizde de beyaz örtü kendisini gösterdi.
Karabük, Sinop, Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Samsun, Çorum, Yozgat, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Siirt gibi illerimizde de kar yağışı etkisini gösterdi.
Bu illerimize bağlı karayollarında herhangi bir ulaşım aksaması olmaması için Karayolları ve İl Özel idarelerine bağlı ekipler teyakkuza geçti.
Ülke genelinde yetkililer, sürücülere buzlanmalara karşı kış lastiği uyarısında bulunurken sokakta yaşayan vatandaşlar için de ihbar mekanizmasının çalıştırılması çağrısı yaptı.