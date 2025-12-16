Türkiye beyaza bürünmeye başladı! Yetkililer 2 konu için özellikle uyarıyor

Karabük, Sinop, Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Samsun, Çorum, Yozgat, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Siirt gibi illerimizde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Bu illerimize bağlı karayollarında herhangi bir ulaşım aksaması olmaması için Karayolları ve İl Özel idarelerine bağlı ekipler teyakkuza geçti.

Ülke genelinde yetkililer, sürücülere buzlanmalara karşı kış lastiği uyarısında bulunurken sokakta yaşayan vatandaşlar için de ihbar mekanizmasının çalıştırılması çağrısı yaptı.